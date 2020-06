Köln - Die überragende Saison von Eishockey-Star Leon Draisaitl und sein Gewinn der Scorerwertung in der nordamerikanischen Profiliga NHL haben die deutschen Toptalente schwer beeindruckt. "Leon hat eine unglaubliche Saison gespielt, dass muss ihm erstmal einer nachmachen", sagte Tim Stützle in einem Videocall der NHL: "Das wird für viele Jugendliche und kleine Kinder ein Vorbild sein. Es macht auch einen sehr guten Eindruck, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt."

Stützle, der beim deutschen Meister Adler Mannheim eine starke erste Profisaison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielte, wird von den NHL-Scouts als bester Europäer seines Jahrgangs gelistet und könnte beim diesjährigen Draft sogar an zweiter Position ausgewählt werden - und damit noch früher Draisaitl, den die Edmonton Oilers 2014 als insgesamt dritten Spieler drafteten.

Für Seider ist Draisaitl "ein Ausnahmetalent"

Auch Moritz Seider, der bereits im vergangenen Jahr an sechster Stelle in der Talentziehung von den Detroit Red Wings ausgewählt wurde, schwärmt vom 24 Jahre alten Stürmer. "Es ist vielleicht eine einmalige Sache. Wir sind uns alle einig, dass Leon ein Ausnahmetalent ist, das wahrscheinlich immer noch nicht seinen Horizont erreicht hat und immer noch viel Luft nach oben hat", sagte der 19-Jährige, der sein erstes Jahr in Nordamerika im Unterbau der NHL in der American Hockey League (AHL) bei den Grand Rapids Griffins absolviert hat.

Lukas Reichel von den Eisbären Berlin hat sich gar "die Highlights von Leon von jedem Spiel angeschaut. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Es ist einfach unglaublich, was er macht. Ich hoffe, dass es für ihn so weitergeht", sagte der 18 Jahre alte Stürmer, der beim Draft spätestens in der zweiten Runde gezogen werden sollte.

110 Torbeteiligungen von Draisaitl bis zum Corona-Stopp

In dieser Spielzeit schoss Draisaitl für die Oilers bis zum Corona-Stopp sagenhafte 43 Tore und gab 67 Vorlagen und gewann als erster deutscher Profi die Art Ross Trophy. Auch bei der MVP-Auszeichnung zum wichtigsten Spieler der Saison könnte Draisaitl die Nase vorn haben. Zudem gehört Edmonton zu den 24 Teams, die in erweiterten Playoffs den Stanley-Cup-Sieger ermitteln sollen.

