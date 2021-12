München - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist in der NHL zum "Star of the Month" im November gewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers setzte sich bei der Abstimmung vor Jack Campbell von den Toronto Maple Leafs und Colorados Nazem Kadri durch. Draisaitl war im November bei 13 Einsätzen mit 15 Treffern bester Torschütze und mit insgesamt 27 Punkten bester Scorer der Liga.

Auch zum Start in den Dezember blieb der Kölner mit den Oilers in der Erfolgsspur. Zum 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins steuerte er einen Assist bei. Edmonton bleibt durch den 16. Sieg das Maß der Dinge im Westen, dazu verteidigte Draisaitl auch in der Saisonbilanz mit 20 Treffern und 41 Scorerpunkten jeweils Platz eins in den Bestenlisten der NHL.

Deutsches Goalie-Duell

Im deutschen Duell bezwangen Moritz Seider und Thomas Greiss mit den Detroit Red Wings Philipp Grubauer und seine Seattle Kraken mit 4:3 nach Penaltyschießen. Seider gelangen in seiner ersten NHL-Saison zum zweiten Mal zwei Assists. Greiss und Grubauer hatten jeweils gute Fangquoten von knapp 90 Prozent, im Penaltyschießen konnte Greiss einen Versuch mehr abwehren.

Nationalspieler Tim Stützle verlor mit Schlusslicht Ottawa Senators mit 2:6 gegen die Vancouver Canucks und blieb in 14:17 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Die weiteren Ergebnisse

Philadelphia Flyers - New York Rangers 1:4

Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:8

Las Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 5:6

