Es ist aus deutscher Sicht das Spiel der Woche: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch empfangen die Edmonton Oilers im Rogers Place die Ottawa Senators (Mittwoch 2 Uhr deutscher Zeit). Dabei kommt es zum direkten Aufeinandertreffen von Leon Draisaitl und Tim Stützle, die sich beide in herausragender Verfassung befinden.

Oilers-Stürmer Draisaitl hat aktuell 98 Scorerpunkte (42 Tore, 56 Assists) auf dem Konto und steht kurz davor, zum vierten Mal in seiner NHL-Karriere den Meilenstein von 100 Punkten in einer Saison zu erreichen. Senators-Angreifer Stützle knackte am Wochenende erstmals die 70-Punkte-Marke. Mit seinen 71 Zählern (32 Tore, 39 Assists) führt er die Scorerwertung von Ottawa an. Seine alte persönliche Liga-Bestleistung von 58 Punkten aus der vorigen Saison hat der Viersener bereits jetzt weit übertroffen.

Draisaitl über Stützle: "Ein großartiger Spieler"

Die beiden Offensivkräfte und ihre Teams kennen sich aus dem Effeff. "In einem Jahr haben wir sogar neunmal gegeneinander gespielt (2020/21 - d. Red.). Von daher habe ich eigentlich genug von ihm gesehen", sagte Draisaitl am Montag nach der Trainingseinheit mit einem verschmitzten Lächeln. "Nein, im Ernst. Er ist ein großartiger junger Spieler. Es ist schön zu sehen, wie er sich mittlerweile einen Namen in der Liga gemacht hat. Ich wünsche ihm nur das Beste", fügte der Kölner hinzu.

Dass ihn Stützle in vielerlei Hinsicht als Vorbild bezeichnet, freut Draisaitl. "Er weiß, dass ich immer für ihn da bin, wenn er Hilfe oder einen Ratschlag benötigt. Aber er macht das selbst schon alles ziemlich gut. Von daher denke ich nicht, dass er mich brauchen wird", machte er deutlich.

Draisaitl hofft, dass er und Stützle für junge Deutsche ein Vorbild sind

Draisaitl ist sich bewusst, dass sein Erfolg und der von Stützle eine Signalwirkung für den Eishockey-Nachwuchs in der Heimat entfalten. "Die Kinder und Jugendlichen können an unserem Beispiel sehen, dass man es aus Deutschland an die Weltspitze schaffen kann, wenn man mit der richtigen Einstellung ans Werk geht. Das gilt für alle Altersstufen. Es wäre natürlich toll, wenn sich noch viele junge Leute von unserem Weg begeistern lassen", betonte der Kölner.