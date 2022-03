Köln (SID) - Eishockeystar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der Profiliga NHL den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning bezwungen. Die Kanadier setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch und holten im Kampf um die Play-offs den zweiten Sieg in Serie. Draisaitl sorgte mit dem dritten Oilers-Treffer im Schlussdrittel für die Vorentscheidung und steuerte einen Assist für Connor McDavid bei, dem zwei Tore gelangen.

Für Draisaitl war es der 39. Saisontreffer, seine Scorerpunkte schraubte er auf 81. Edmonton liegt mit nun 68 Punkten auf Rang drei der Pacific Division.

Torhüter Philipp Grubauer gewann derweil mit den Seattle Kraken bei den Montreal Canadiens mit 4:3 nach Penaltyschießen. Für die anderen deutschen NHL-Profis gab es am Samstag (Ortszeit) nichts zu holen.

Moritz Seider und Goalie Thomas Greiss unterlagen mit den Detroit Red Wings 0:3 bei den Calgary Flames. Youngster Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators gegen die Chicago Blackhawks mit 3:6.