Edmonton (SID) - Für den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die bittere Auftaktpleite in den Conference Finals der nordamerikanischen Profi-Liga NHL mit den Edmonton Oilers bei Colorado Avalanche auch positive Erkenntnisse gebracht. "Wir haben bewiesen, dass wir nach jedem Spielstand zurückkommen, viel Moral besitzen und nie aufgeben", sagte der Topstürmer am Morgen nach der 6:8-Niederlage in einer Presserunde.

Natürlich "möchte man nicht zur Hälfte eines Spiels sechs Gegentore bekommen haben", meinte der gebürtige Kölner: "Colorado ist eine gute Mannschaft, hat aber nix wirklich Großes gemacht. Wir müssen schauen, dass wir sie limitieren, müssen entschiedener verteidigen und da einen besseren Job machen. Ich bin überzeugt, dass wir in Spiel zwei besser auftreten werden."

Großen Druck verspüre er angesichts der starken Saison der Oilers nicht. "Es sind nur noch vier Teams im Rennen, um die meiner Meinung nach am schwersten zu gewinnende Trophäe der Welt zu gewinnen. Da würde ich nicht von Druck sprechen", sagte Draisaitl, der in den laufenden Stanley-Cup-Play-offs in 13 Spielen 28 Scorerpunkte erzielte.

Spiel zwei der "best of seven"-Serie findet in der Nacht zu Freitag (2.00 Uhr MESZ/Sky) ebenfalls in Denver statt.