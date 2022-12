Prag (SID) - Die tschechische Eishockey-Legende Dominik Hasek (57) hat die nordamerikanische Profiliga NHL erneut dazu aufgefordert, russische Athleten wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine auszuschließen. Hasek - Olympiasieger, Stanley-Cup-Gewinner und Mitglied der Ruhmeshalle - nahm auch die Tennisorganisationen ATP und WTA sowie alle anderen "professionellen Sportligen, Verbände und Organisationen auf der ganzen Welt" ins Visier.

"Wenn wir Russlands Krieg in der Ukraine und all die Schrecken, die damit einhergehen, nicht unterstützen wollen, können wir nicht zulassen, dass russische Athleten mit uns konkurrieren", schrieb Hasek in einem offenen Brief, auf den er bei Twitter verlinkte.

Indem es russischen Spielern gestattet sei, "an Ihren Wettbewerben teilzunehmen, haben Sie sich entschieden, all dies zu unterstützen", schrieb er an die Adresse der Organisationen: "Bis heute habe ich von Ihrer Seite nirgendwo eine eindeutige Verurteilung der russischen Aggression, einschließlich der begangenen Verbrechen, gelesen oder gehört."

Hasek wurde in der früheren Tschechoslowakei geboren, einem Land, das zwischen 1948 und 1989 von Moskau gesteuert wurde. Er betonte, dass Russlands Propaganda häufig Spitzensportler einsetzte, um Stärke und Größe zu demonstrieren.

Wer dies gestatte, sei "voll verantwortlich für den irreversiblen Schaden, den die russische Armee in der Ukraine verursacht hat, einschließlich verlorener Menschenleben."

Hasek hatte bereits kurz nach dem Einmarsch Russlands am 24. Februar die Suspendierung aller russischen Spieler aus der NHL gefordert. Die Stars um Torjäger Alexander Owetschkin von den Washington Capitals, der bei Instagram weiter ein Foto von sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin als Profilbild verwendet, sind bislang unbehelligt geblieben von ihrer Arbeitsausübung.

Das gilt weitgehend auch für russische Tennisprofis, diese dürfen individuell auf den Touren von ATP und WTA antreten. Einzig das Traditionsturnier Wimbledon hatte Aktive aus Russland und Belarus von der diesjährigen Ausgabe ausgeschlossen.