München/Raleigh - Der Torjäger ging voran. Mit zwei maßgeblichen Treffern hat Stürmerstar Chris Kreider seine New York Rangers ins Halbfinale um den Stanley Cup geführt.

Beim überzeugenden 6:2 bei den Carolina Hurricanes ebnete der US-Amerikaner mit seinen Toren zum 2:0 und 4:0 den Weg ins Finale der Eastern Conference gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. Es waren die Playoff-Treffer sieben und acht für den 31-Jährigen, der in der NHL-Hauptrunde erstmals in seiner Karriere die 50-Tore-Marke geknackt hatte.

Die Rangers lösten das Halbfinal-Ticket als letztes Team und stehen erstmals seit 2015 wieder in der Runde der letzten Vier. Dagegen scheiterten die Hurricanes durch die erste Heimniederlage in den Playoffs nach zuvor 13 Siegen in Serie auf eigenem Eis. (NHL live, jeden Sonntag auf ProSieben MAXX und ran.de).

Rangers-Goalie Igor Schesterkin wehrte 36 Schüsse ab und neben Kreider ragten auch Mika Zibanejad (drei Assists) sowie Adam Fox und Andrew Copp (zwei Scorerpunkte) für New York heraus, das schon im Achtelfinale die Best-of-seven-Serie gegen die Pittsburgh Penguins 4:3 gewonnen hatte.

Carolina musste dagegen im Laufe des Spiels die verletzungsbedingten Ausfälle von Goalie Antti Raanta und Stürmer Seth Jarvis hinnehmen, der Traum vom zweiten Stanley-Cup-Gewinn nach 2006 bleibt damit unerfüllt.

Leon Draisaitl spielt mit den Oilers gegen die Avalanche

New York hat im Duell mit Tampa Heimvorteil, Spiel eins findet am Mittwoch im Madison Square Garden statt. Der Sieger der Serie trifft im Stanley-Cup-Finale auf die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl oder die Colorado Avalanche mit dem Augsburger Nico Sturm.

