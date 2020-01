München - Durch einen Shootout-Treffer von Dillon Dube haben die Calgary Flames mit dem deutschen Nationalspieler Tobias Rieder ihren 22. Saisonsieg in der National Hockey League (NHL) gefeiert. Rieder selbst gab beim 5:4 bei Minnesota Wild in einer Einsatzzeit von 9:02 Minuten einen Torschuss ab, blieb jedoch ohne Treffer und Assist. Calgary liegt in der Pacific Division der Western Conference auf Rang fünf, punktgleich mit Leon Draisaitls Edmonton Oilers auf Rang vier.

Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins kassierten dagegen eine 1:4-Heimniederlage gegen die Florida Panthers. Pittsburgh ist trotz zahlreicher Verletzter, zu denen seit zwei Monaten auch Superstar Sidney Crosby gehört, nach der Hälfte der Saison die viertbeste Mannschaft in der NHL. Mehr Punkte haben bislang nur die Washington Capitals, Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues und die Boston Bruins erzielt.

