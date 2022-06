München - Während der Colorado Avalanche im Westen bereits der Einzug in die Finals durch einen 4:0-Sweep gegen die Edmonton Oilers gelang, bahnt sich im Osten ein richtiger Krimi an.

Der aktuelle Champion Tampa Bay Lightning tritt gegen die New York Rangers an. Im Gegensatz zur Avalanche ist hier nach Spiel vier alles ausgeglichen beim Stand von 2:2. Eine Entscheidung kann frühestens in Spiel sechs fallen, das gibt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1:55 Uhr LIVE bei ProSiebenMAXX und im Stream auf ran.de zu sehen.

Heimvorteil als Schlüssel

In der laufenden Serie hat sich bisher immer das Heimteam durchgesetzt. Die ersten beiden Partien im Madison Square Garden gewannen die Rangers, während Lightning die jüngsten beiden Partien auf heimischem Eis für sich entschied.

Spiel fünf in der Nacht auf Freitag in New York City wird auf jeden Fall ein Team mit 3:2 in Führung und damit in eine Matchball-Position bringen.

Die ran-Crew, die euch durch die Nacht bringen wird, besteht aus Kommentator Franz Büchner, Experte Jochen Hecht sowie Netman Icke Dommisch.

