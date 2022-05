Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hofft im weiteren Verlauf der Eishockey-WM in Finnland auf eine Rückkehr des verletzten NHL-Youngsters Tim Stützle. So, 22.5.2022 ab 21:15 Uhr: NHL-Playoffs - Spiel 3: Carolina Hurricanes at New York Rangers, live auf ProSieben MAXX und ran.de