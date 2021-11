Köln (SID) - Mit seinem ersten NHL-Tor hat Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider die Detroit Red Wings zum fünften Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga geschossen. Der "Rookie des Monats Oktober" traf bei den Buffalo Sabres in der Verlängerung zum 4:3. Nach zwölf NHL-Spielen steht der 20 Jahre alte Verteidiger bereits bei zehn Scorerpunkten. Detroit hatte bereits 1:3 in Rückstand gelegen.

"Das war ein starkes Comeback", sagte Seider, der sich auch bei Goalie Alex Nedeljkovic bedankte: "Er hat uns einige Male gerettet. Und natürlich ist es schön, das erste Tor zu erzielen." Red-Wings-Goalie Thomas Greiss saß auf der Bank.

Ebenfalls in der Overtime siegte Nico Sturm (26) mit Minnesota Wild bei den Pittsburgh Penguins. Beim 5:4 blieb der Stürmer ohne Punkte. Bereits die vierte Niederlage nacheinander kassierte Tim Stützle (19) mit den Ottawa Senators. Die Kanadier unterlagen Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning am Samstag 3:5. Auch Stützle war an keinem Tor beteiligt.