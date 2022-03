München - Am Sonntag, den 13. März steigt im Tim Hortons Field des kanadischen Hamilton in der Provinz Ontario das Tim Hortons NHL Heritage Classic™ 2022 Outdoor-Spiel zwischen den gastgebenden Toronto Maple Leafs und den Buffalo Sabres (ab 20:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de). Die Fans in Deutschland dürfen sich darauf freuen, dieses besondere Event im frei empfangbaren Fernsehen bei ProSieben Maxx live verfolgen zu können.

Neben dem Kommentator Sebastian Schwele wird die Zuschauer als Experte am Mikrofon Jochen Hecht begleiten. Der frühere langjährige NHL-Stürmer der St. Louis Blues (1998-2001), Edmonton Oilers (2001-02) und Buffalo Sabres (2002-2012) kennt sich mit dem Eishockey, der NHL und aufgrund seiner Erfahrung selbst ein NHL-Spiel im Freien absolviert zu haben, bestens aus. Das beweist er auch im exklusiven Interview, das NHL.com/de im Vorfeld mit ihm geführt hat.

Wie viel Erfahrung konntest du schon als Experte bei Eishockey-Übertragungen sammeln?

"Ich war schon vor ein paar Jahren im Einsatz, als ich bei Sport1-Übertragungen aus der DEL kommentiert habe. Da konnte ich bereits einige Einsätze verzeichnen."

Wie gefällt dir diese Aufgabe, denn sie ist ja komplett anders, als auf dem Eis zu stehen und zu spielen?

"Es macht Spaß, den Leuten am Mikrofon das Spiel näher zu bringen. Vor allem jetzt bei ProSieben MAXX, wo das Projekt noch in der Anfangsphase steckt. Wir haben in den kommenden Wochen und vor allem am kommenden Sonntag tolle Spiele auf dem Programm stehen. Da freue ich mich darauf, den Eishockeysport einem breiteren Publikum näherzubringen. In der NHL wird schließlich das beste Eishockey der Welt gespielt."

Wie schwierig ist es gerade im FreeTV die Balance zu finden, einerseits die Zuschauer/-innen, die sich mit Eishockey und der NHL auskennen, nicht mit einfachen Kommentaren zu langweilen und andererseits diejenigen, die neu sind, auch die Fachbegriffe näherzubringen?

"Ja, das ist gar nicht so einfach für mich. Für den Kommentator ist das natürlich Routine, aber es fällt so auf, wenn man über bestimmte Sachen spricht oder Begriffe in den Mund nimmt, dann muss man sich dann ab und zu mal selbst hervorrufen, dass nicht alle, die zuschauen wissen, was Icing oder die AHL oder das Farmteam ist. Dann muss man versuchen, das kurz und präzise zusammenfassen, denn das Spiel in der NHL ist ja sehr schnell und es passiert eigentlich ständig etwas."

Eine NHL-Übertragung im FreeTv in Deutschland war früher undenkbar. Wie wichtig ist das für die Entwicklung der Liga bei uns?

"Je mehr Leute man erreichen kann, desto besser ist es. Beim Football haben sie auf ProSieben MAXX auch klein angefangen und die Fan-Basis hat sich stetig vergrößert. Wenn man nur gegen Bezahlung an die NHL kommt und bei der Zeitverschiebung, macht das wenig Sinn für Deutsche nachts wach zu bleiben und Spiele anzuschauen. Durch Zeiten am Sonntagabend ist es natürlich interessant, es auch im FreeTV einfach mal einzuschalten und sich unterhalten zu lassen."

Am Sonntag wird das Heritage Classic gezeigt. Welcher besondere Reiz geht von so einem Spiel aus, du hast selbst beim Winter Classic 2008 gespielt?

Das Besondere ist, dass man als Spieler etwas an seine Kindheit zurückerinnert wird. Egal, ob es auf einem See oder Weiher war, der zugefroren war, da hat man seine Schlittschuhe angezogen und ein bisschen gezockt. Da war egal, wie die Eisverhältnisse waren. Hauptsache, man war mit ein paar Kumpels zusammen und konnte den Puck hin- und herschieben. Dieser Atmosphäre kommt das Ganze schon sehr nah. Es ist unter freiem Himmel, es ist kalt und vielleicht schneit es auch noch. Das macht es aus."

Was würdest du einer Person sagen, der oder die noch nicht so viel mit Eishockey zu tun hatte, warum sie bei einer NHL-Übertragung wie am Sonntag einschalten sollte?

"Es sind die größten Stars des Sports. Es ist eine Zusammenkunft der besten Spieler dieser Welt. Ein Outdoor-Game erinnert ein bisschen an den Super Bowl mit viel Show. Ein cooles Event mit einem tollen Sport."

Die Buffalo Sabres sind eine der Mannschaften, die am Sonntag spielen. Dort hast du die meiste Zeit in der NHL verbracht. Welche Besonderheit ist es für dich, ein Spiel von ihnen zu kommentieren?

"Ich verfolge regelmäßig, wie es bei ihnen läuft. In den letzten Jahren leider nicht sehr gut. Ich denke immer wieder gerne zurück an meine Zeit dort, auch an das Outdoor-Game. Es war ein verrückter, besonderer Tag und das wird mir immer in Erinnerung bleiben."

