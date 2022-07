München/Montreal - Einen Tag musste Julian Lutz warten, dann war es für den 18 Jahre alten Stürmer des EHC Red Bull München soweit - in der NHL angekommen.

Lutz wurde am zweiten Tag des NHL Drafts 2022 in der 2. Runde an 43. Stelle von den Arizona Coyotes ausgewählt.

Der Flügelstürmer, der aus Weingarten bei Ravensburg stammt, ist der erste deutsche Spieler, der bei der diesjährigen Talentziehung einen Klub findet.

Neben Lutz, der auch als später Erstrunden-Pick gehandelt wurde, hat eventuell auch Nationalspieler Alexander Blank Aussichten, in späteren Runden noch von einem Klub gedraftet zu werden.

