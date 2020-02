München - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat seinen überraschenden NHL-Wechsel zu den Buffalo Sabres positiv bewertet. "Ich freue mich riesig. Das ist wieder eine Riesenchance", sagte der 24-Jährige den Eishockey News. Der Stürmer verspricht sich einiges von der Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Kanadier Ralph Krueger, der die Sabres trainiert. Kahun war am letzten Tag der Transferperiode von den Pittsburgh Penguins im Tausch für zwei Spieler abgegeben worden.

Erst im vergangenen Sommer war Kahun nach seiner Debütsaison in der nordamerikanischen Profiliga von den Chicago Blackhawks nach Pittsburgh gewechselt. "Das Business ist sehr groß in der NHL. Ich mache mir jetzt nicht mehr so einen großen Kopf darüber", sagte Kahun dazu. Jeder Eishockeyspieler wäre froh, überhaupt in der NHL zu sein, "egal, wo man spielt", das Tauschgeschäft sei "halt einfach passiert."

0,5 Scorer-Punkte pro Spiel

Kahun hat trotz einiger Verletzungsprobleme bislang eine gute zweite NHL-Saison gespielt und in 50 Spielen zehn Tore und 17 Vorlagen verbucht. "Mit meiner Punktzahl bin ich bei über 0,5 Punkten pro Spiel. Das können nicht so viele vorweisen, vor allem in Buffalo nicht", betonte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018.

Kahun versucht nun, mit Buffalo die bei sechs Punkten Rückstand relativ kleine Chance auf die Play-offs zu nutzen und sich zu empfehlen, sein NHL-Einstiegsvertrag läuft im Sommer aus. "Ich werde alles geben. Es ist bestimmt sehr gut, wenn ich jetzt meine Eiszeit bekomme und weiter so spiele wie bisher. Dann sieht es auf jeden Fall danach aus, dass ich einen guten Vertrag unterschreibe", sagte Kahun.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart.Erhältlich im App-Store für Apple und Android.