Köln (SID) - Shootingstar Tim Stützle muss in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eine Pause einlegen. Der deutsche Nationalstürmer fehlt den Ottawa Senators am Dienstag (Ortszeit) im Heimspiel gegen die Winnipeg Jets wegen einer "kleineren Verletzung". Das gab der Klub am Spieltag bekannt. Sein Zustand soll von Tag zu Tag neu bewertet werden.

Rookie Stützle (19) hatte am Samstag in seinem erst zweiten NHL-Einsatz sein erstes Tor erzielt. Der frühere Mannheimer traf beim 2:3 gegen die Toronto Maple Leafs im letzten Drittel mit einem Schlagschuss zum Endstand.

Stützle war zuletzt bei der Junioren-Weltmeisterschaft zum besten Stürmer des Turniers gekürt worden. Wie einst der deutsche Starspieler Leon Draisaitl wurde er im Draft an Position drei gezogen.