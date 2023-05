Die Vegas Golden Knights haben den nächsten großen Schritt in Richtung Stanley-Cup-Finals gemacht und sich drei Matchbälle gesichert. Auch im dritten Spiel der Serie Best of Seven gegen die Dallas Stars setzten sich die Golden Knights mit 4:0 durch. Damit benötigen die Mannen aus Nevada nur noch einen Sieg, um in die Finalserie der NHL-Play-offs einzuziehen.

Nachdem in den ersten beiden Duellen die Entscheidung erst in der Overtime gefallen war, ließ Vegas beim ersten Gastspiel in Texas nichts anbrennen. Mit einem Blitzstart stellten Jonathan Marchessault (2.), Iwan Barbaschow (6.) und William Carrier (8.) die Weichen früh auf Sieg, im zweiten Drittel besorgte Alex Pietrangelo (29.) den Endstand.

Stars-Fans buhen eigenes Team aus

Die verärgerten Heimfans in Dallas machten ihrem Ärger im zweiten Durchgang Luft. Gegenstände flogen auf die Eisfläche des American Airlines Centers, dies führte zu einer zwischenzeitlichen Spielunterbrechung.

In der Nacht auf Freitag bietet sich den Golden Knights nun die Chance, ihre zweite Finalserie der noch jungen Franchise-Geschichte nach 2018 zu erreichen. Dort würden voraussichtlich die Florida Panthers warten, die im Halbfinale des Ostens ebenfalls souverän mit 3:0 gegen die Carolina Hurricanes führen.