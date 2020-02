Köln - Nationalspieler Leon Draisaitl ist in der Eishockey-Profiliga NHL erstmals seit fünf Spielen wieder ohne Scorerpunkt geblieben. Der Stürmer von den Edmonton Oilers war beim 1:2 nach Verlängerung gegen die Boston Bruins nicht am einzigen Treffer der Gastgeber beteiligt. Der 24-Jährige aus Köln hatte in den vorherigen fünf Einsätzen insgesamt zwölf Punkte (5 Tore, 7 Assists) verbucht.

Draisaitl führt weiter in der Scorerliste mit 95 Punkten (34 Tore, 61 Assists) vor Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, 84/33+51) und David Pastrnak (84/43+41), der die Bruins in der Overtime zum Sieg schoss. Edmonton (71 Punkte) ist weiter Spitzenreiter der Pacific Division, Boston (88) festigte seine Position als Nummer eins der Liga.

Holzer verliert mit den Anaheim Ducks

Verteidiger Korbinian Holzer verlor mit den Anaheim Ducks 1:4 gegen die Florida Panthers. Torhüter Thomas Greiss saß beim 1:3 seiner New York Islanders bei Colorado Avalanche 60 Minuten auf der Bank, Stürmer Tom Kühnhackl blieb ohne Scorerpunkt.

Bei den Gastgebern aus Denver fehlte erneut Goalie Philipp Grubauer. Der Rosenheimer muss nach Klubangaben wegen einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung voraussichtlich mehrere Wochen pausieren.

