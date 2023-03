Leon Draisaitl hat erneut die magische Marke von 100 Scorerpunkten in der NHL geknackt.

Der gebürtige Kölner erzielte beim 6:3-Sieg der Edmonton Oilers im deutschen Duell mit Tim Stützle und den Ottawa Senators zwei Treffer und lässt sein Team somit weiter auf die Playoffs hoffen.

Draisaitl bescheiden: "Dafür werde ich bezahlt"

"Ich bin natürlich sehr glücklich darüber", sagte Draisaitl über die Marke, die er bereits zum vierten Mal in seiner NHL-Karriere erreichte: "Aber das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Ohne die Jungs hier könnte ich das nicht machen, ich bin mir dessen bewusst und sehr dankbar dafür, dass sie mich gefunden und in die richtigen Positionen gebracht haben."

Draisaitl traf zunächst im ersten Drittel zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, mit seinem 44. Saisontor zum 4:2 erzielte er in der 37. Minute seinen 100. Scorerpunkt. In den Augen von Edmontons Chefcoach Jay Woodcroft sei der 27-Jährige, der in der NHL-Scorerwertung auf Rang zwei hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (129) liegt, "mit Abstand der beste Spieler auf dem Eis" gewesen.

Durch den Sieg schob sich Edmonton auf den dritten Platz in der Pacific Division vor und mischt damit weiter im Rennen um die Playoff-Plätze mit. Die Senators, bei denen Stützle ebenfalls doppelt traf, können trotz der dritten Niederlage in Folge im Osten mit sechs Punkten Abstand weiter auf einen Wildcard-Platz hoffen.

Auch Moritz Seider musste einen Rückschlag hinnehmen. Der Verteidiger verlor mit den Detroit Red Wings 1:2 bei den Nashville Predators, das Team des 21-Jährigen liegt einen Punkt hinter Ottawa auf dem 13. Platz im Osten. Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 5:6 in Overtime gegen die Columbus Blue Jackets und ist Letzter im Westen.