München/Edmonton – Seine eigene kurze Durststrecke hatte Leon Draisaitl beendet. Nachdem der Kölner von den Edmonton Oilers (die NHL ab dem 27. Februar live auf ProSieben MAXX und ran.de) erstmals in dieser Saison zwei Spiele hintereinander ohne Scorer-Punkt blieb, meldete er sich am Donnerstag gegen die Boston Bruins mit zwei Toren zurück.

Das Problem ist allerdings: Die Durststrecke seines Teams, der Oilers, hält weiter an. Es waren nämlich die beiden einzigen Tore, die Edmonton gegen Boston gelangen. Das 2:3 gegen die Bruins war nun bereits die vierte Niederlage in Folge. Vor dieser Misere hatte Edmonton im bisherigen Saisonverlauf nie mehrere Spiele hintereinander verloren.

Draisaitl glaubt: "Wir waren die bessere Mannschaft"

"Ich denke, dass die letzten beiden Spiele wahrscheinlich so oder so hätten ausgehen können", sagte der Kölner nach der Niederlage und spielte damit auch auf die vorherige Niederlage gegen Minnesota Wild an. Obwohl Edmonton in jener Partie die dominantere Mannschaft war, unterlagen sie mit 1:4 gegen die derzeit überragende Truppe aus Minnesota mit dem Deutschen Nico Sturm.

Auch gegen Boston waren die Oilers über weite Strecken des Spiels überlegen und hatten mit 43 zu 30 Torschüssen ein Chancen-Plus. Deswegen sagt auch Draisaitl: "Ich fand, dass wir heute Abend die bessere Mannschaft waren, aber so ist die NHL. Wir haben auch schon Spiele gewonnen, in denen wir spielerisch unterlegen waren."

Sein Fazit: "Wir müssen einfach einen Weg finden, den letzten Gegentreffer zu verhindern und dann in die Verlängerung zu gehen, um uns eine Chance auf Punkte zu geben." Genau dies gelang gegen Boston nicht. Zweieinhalb Minuten vor Spielende erzielte Matt Grzelcyk den Siegtreffer für die Bruins.

"So ist es nun einmal, wenn man eine Flaute hat. Man findet einen Weg, solche Spiele zu verlieren. Also müssen wir einen Weg finden, um da wieder herauszukommen", sagt Draisaitl.

Hohe Abhängigkeit von McDavid und Draisaitl

Grundsätzlich ist die Abhängigkeit von den beiden Superstars Draisaitl und Connor McDavid zu groß. Bei den vier Niederlagen bekamen die übrigen Spieler lediglich drei Tore zustande. Selbst McDavid ist derzeit nicht so effektiv wie sonst und konnte in den letzten drei Spielen kein Tor erzielen.

"Manchmal geht die Scheibe rein, manchmal nicht. Wenn wir weiterhin die richtigen Dinge tun, dann wird es schon klappen", sagt McDavid optimistisch. Auch Trainer Dave Tippett ist um eine sachliche Einschätzung bemüht: "Wir haben heute Abend genug getan, um zu gewinnen und nicht zu verlieren. Wir müssen uns weiter anstrengen. Man darf sich nicht von der Frustration anstecken lassen."

Edmonton ist durch die Misere auf den dritten Platz der Pacific Division abgerutscht, befindet sich aber weiterhin voll auf Playoff-Kurs. Zumal der Rückstand auf den derzeitigen Division-Tabellenführer, die Calgary Flames, bei zwei weniger bestrittenen Partien lediglich vier Punkte beträgt. Heißt: Sie könnten aus eigener Kraft wieder gleichziehen.

Nicht zuletzt deshalb werden Draisaitl und die Oilers bemüht sein, ihre Ergebnis-Krise schnellstmöglich zu beenden. Das Auswärtsspiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei den Carolina Hurricanes bietet die nächste Möglichkeit dazu.

