Köln - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihre Negativserie in der nordamerikanischen Profiliga NHL fortgesetzt. Die Oilers kassierten beim 1:3 gegen die Carolina Hurricanes die fünfte Niederlage in Folge. Draisaitl, der nicht am Tor beteiligt war, bleibt mit 45 Punkten (23 Tore, 22 Assists) zusammen mit seinem Teamkollegen Connor McDavid NHL-Topscorer.

Ebenfalls bescheiden lief der Abend für Draisaitls Nationalmannschaftskollegen Philipp Grubauer. Der Torhüter unterlag mit Seattle Kraken 4:5 nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets. Dadurch bleibt die neue Franchise Schlusslicht der Pacific Division.

Auch Nico Sturm hatte mit Minnesota Wild nichts zu feiern. Minnesota verlor bei den Los Angeles Kings mit Assistenztrainer Marco Sturm mit 1:2.

