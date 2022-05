München - Leon Draisaitl wirkte etwas erschöpft, als er am Sonntagabend in einer Medienrunde zum Video-Call nach Deutschland erschien.

Unmittelbar zuvor absolvierten die Edmonton Oilers eine 90-minütige Trainingseinheit. Vermutlich eine der letzten Trainingseinheiten, bevor sie in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Los Angeles Kings in die Playoffs starten.

Der deutsche NHL-Star steht dabei in seiner achten NHL-Saison zum vierten Mal in der Postseason. Die Bilanz? Ernüchternd! Die Oilers konnten sein Draisaitls Ankunft erst eine Playoff-Serie gewinnen, in den vergangenen beiden Jahren war jeweils in der ersten Runde Schluss.

Umso mehr Druck lastet in dieser Saison auf dem Team, das in diesem Jahr als eines der heißesten Kandidaten auf den Stanley Cup in die Saison startet.

Edmonton Oilers: Playoffs dank überragendem Frühjahr

Lange Zeit sah es in dieser Saison danach aus, dass die Oilers trotz großer Ambitionen bereits im Mai die Urlaubspläne rauskramen können. Ein starker März und ein noch stärkerer April (11 Siege in 14 Spielen) bescherte Edmonton dann allerdings doch noch eins der 16 heiß begehrten Playoff-Tickets.

"Die besten 16 Mannschaften kommen in die Playoffs und wir sind eine davon. In den letzten zwei Monaten sind wir in den Top 3 Teams der Liga gewesen und haben sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Deshalb gefallen mir unsere Chancen", erklärte Draisaitl die plötzliche Favoritenrolle seines Teams, die auch im Umfeld als eine solche wahrgenommen wird.

Die Fans in Edmonton sehnen sich danach, endlich wieder etwas Zählbares in den Händen zu halten, nachdem die jeweils hochkarätig besetzten Teams in den vergangenen Jahren oftmals den Erwartungen hinterherblieben.

Edmonton Oilers: Reise in die Vergangenheit

Auch der deutsche NHL-Star weiß, wie groß die Sehnsucht nach Silberware in der Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta ist: "Ich glaube, dass man in einer kanadischen Stadt immer etwas Erfolgsdruck hat. Das haben wir hier schon seit Jahren", erklärte er weiter. In Edmonton hat dies jedoch noch eine tiefere Tradition als woanders.

"Die Fans hier wurden in den 80er Jahren mit Erfolgen und Stanley Cups verwöhnt", sagte Draisaitl und spielte damit natürlich auf Eishockey-Legende Wayne Gretzky an, der mit den Oilers zwischen 1984 und 1988 vier Mal den Stanley Cup gewinnen konnte.

Eine längst vergangene Zeit, die sich nun unter der Regie von Draisaitl und Team-Kapitän Connor McDavid, der für viele als bester Spieler der NHL gilt, wiederholen soll. Dabei ist es nicht nur der zusätzliche Druck von außen, der die Mannschaft motiviert.

"Natürlich ist etwas Druck da, keine Frage, aber es gibt niemanden, der es mehr will als wir Spieler. Wir wissen, für wen wir hier spielen. Wir wollen die Mannschaft sein, die diese Zeiten wieder zurückbringt", machte der 26-Jährige den Fans Hoffnung.

Leon Draisaitl: Darum klappt es in diesem Jahr

Damit in dieser Saison nicht wieder in der ersten Runde Schluss ist, haben die Oilers frühzeitig die Reißleine gezogen und vor dem drohenden Verpassen der Playoffs Head Coach Dave Tippett entlassen. Im Februar übernahm für diesen Jay Woodcroft, der das Team zurück in die Erfolgsspur brachte.

"So ein Trainerwechsel gehört auch dazu, natürlich ist es ein blöder Tag für die Betroffenen. Aber manchmal ist es einfach notwendig. Der 'Woody' hat bis jetzt einen super Job gemacht und die Jungs spielen sehr gerne für ihn", erklärte Draisaitl den Trainerwechsel aus Sicht der Spieler.

Als Erfolgsrezept in diesem Jahr sieht der Deutsche zudem einen weiteren Trumpf: "Wir haben eine bessere Tiefe in der Mannschaft als in den Jahren zuvor. Vor allem vorne haben wir drei, vier Reihen, die viele Minuten abspulen können und offensive Akzente setzen können. Wir haben auch mehr Leute in der Truppe, die auch schon was gewonnen haben und immer noch heiß sind", erklärte er abschließend

Am Montag startet für die Oilers und Draisaitl also nicht nur eine (hoffentlich) lange Reise durch die Playoffs, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit, die mit dem Stanley Cup in den Händen abgeschlossen werden soll.

Sebastian Kratzer

