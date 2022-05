München – Ein Blick lohnt sich. Versprochen. Nein, großes Ehrenwort.

#ranNHL-Fans werden es eh schon wissen. NHL-Anhänger sowieso. Für sie gehört es fast schon zur Normalität, dass Leon Draisaitl so spielt, wie er spielt.

Dass er das ist, was er ist.

Ein Superstar seiner Zunft, einer der besten Spieler der Geschichte. Auch wenn großes Kino auf dem Eis, das kraftvoll-elegante Spiel mit dem Puck, dieses "Phänomen", die "absolute Maschine" (Ex-Bundestrainer Uwe Krupp bei "Sky") nie als Normalität gelten sollte.

Bekanntheit in Deutschland fehlt

Denn Ausnahmekönner sind selten Alltag, sondern immer ein bisschen wie Urlaub – beschwingend, unterhaltend, inspirierend.

Draisaitl ist der Lionel Messi des Eishockeys, wenn man so will. Ja, das ist wahrscheinlich ein etwas schiefer Vergleich. Doch er veranschaulicht das Standing innerhalb seines Sports ganz gut.

Doch was ihm fehlt, ist die Bekanntheit in der Heimat. Denn viele Menschen in Deutschland müssten wohl passen, wenn man sie nach ihm fragen würde.

Dabei ist Draisaitl kein Shootingstar, sondern ein gestandener NHL-Routinier. Mehr noch. Seit 2014 steht er bei den Edmonton Oilers unter Vertrag, verbesserte sich stetig, als Spielmacher auf dem Eis, als kongenialer Passgeber und als eiskalter Vollstrecker.

Aus dem einstigen Talent wurde ein Offensivmann von internationalem Format. In den vergangenen Jahren, in denen er Bestmarken knackte, Topscorer und Most Valuable Player wurde, stieß er endgültig in die Weltklasse vor.

Mitbekommen haben es hier die wenigsten. Da half auch die Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres 2020 nichts. Draisaitls jahrelanger Höhenflug bleibt hierzulande weitestgehend unter dem Radar. Der NHL-Superstar ist trotz seiner Leistungen noch nicht im Mainstream angekommen.

Eine Art Dirk Nowitzki

Dabei ist er "eine Art Dirk Nowitzki, ein absolutes Ausnahmetalent", sagte Krupp, was es wohl noch besser trifft.

Denn beide ähneln sich nicht nur, was das Können betrifft, sondern auch beim Naturell. Denn der größte Entertainer war Nowitzki abseits des Parketts auch nie. Kult ist er in Deutschland trotzdem seit Jahren. Ein Publikumsliebling.

Draisaitl hatte es vor einigen Jahren deshalb selbst als Ziel ausgegeben, eine Art "Dirk Nowitzki des Eishockeys" zu werden.

Doch was bei diesem Vergleich weiterhin hinkt, ist das Standing in der Heimat.

Draisaitl kann damit leben, er kann es allerdings auch ändern.

Denn vielleicht fehlt der ganz große Wurf, der Gewinn des Stanley Cup, um in Nowitzkis Fußstapfen zu treten. Die Chancen stehen gut, nach einem 4:1 in der Serie gegen die Calgary Flames stehen die Oilers in den Conference Finals gegen die Colorado Avalanche.

Der Anteil am Erfolg ist groß

Sein Anteil am Erfolg ist groß, der 26-Jährige stellt seine Klasse - gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid - auch in dieser Saison unter Beweis, ist jetzt in den Playoffs mal wieder der beste Scorer. "Wir stehen zusammen, auch wenn wir ein Tor oder ein Spiel zurückliegen", sagte der Vorlagenkönig zum Erfolgsgeheimnis: "Wir haben große Schritte gemacht."

Ein Schritt fehlt nun noch bis zum großen Finale, seit 2006 hat es Edmonton nicht mehr dorthin geschafft. Dann ist in der finalen Best-of-Seven-Serie sowieso alles möglich.

Keine Frage: Es wird sich lohnen, in den diesjährigen Stanley Cup Playoffs (die NHL-Playoffs live auf ProSieben MAXX und ran.de) nicht nur dem Eishockey eine Chance zu geben, sondern auch einem Ausnahmesportler.

Spieler wie Draisaitl sollte man nicht aus Erzählungen kennen, aus der Zeitung, sondern in Aktion erleben. Genießen. Bewundern.

Denn er wird wieder abliefern, glänzen, zaubern. Unterhalten.

Großes Ehrenwort.

Andreas Reiners

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.