München - Die AHL startet in seine letzte Woche der regulären Saison, die am 24. April endet.

Aus diesem Grund haben sich bereits einige Teams einen Platz in den Calder Cup Playoffs sichern können. Darunter die Schweizer Sven Bärtschi mit den Henderson Silver Knights und Akira Schmid mit den Utica Comets sowie der deutsche Nationalspieler Leon Gawanke mit den Manitoba Moose. Die anderen Vertreter aus dem DACH-Raum kämpfen hingegen noch.

Die Playoffs bereits verpasst hat Tim Berni, der in den vergangenen sieben Tagen vier letztendlich entscheidende Niederlagen mit seinen Cleveland Monsters einstecken musste, wodurch eine Qualifikation für sein Team unerreichbar wird.

Die Monsters sind mit 24-32-8-5 und 61 Punkten abgeschlagen Letzter in der North Division. Der Schweizer Verteidiger konnte zuletzt nicht punkten und wartet seit dem 18. März auf ein derartiges Erfolgserlebnis. Er steht weiterhin bei elf Punkten (zwei Tore, neun Assists) in 65 Spielen.

Berg- und Talfahrt für Peterka

Vor den Monsters geht es äußerst eng zu, welche von den vier Mannschaften, noch als einzige in den sauren Apfel des Ausscheidens beißen muss. Zwischen den Syracuse Crunch mit einem Punkteschnitt von 0,572 auf dem dritten Platz der North und den Rochester Americans mit 0,550 auf dem sechsten Platz, der das Aus bedeutet, ist nur ein geringer Abstand.

Dazwischen liegen die Toronto Marlies (0,569) und die Belleville Senators (0,561).

In diesen Vierkampf sind zwei Deutsche verwickelt. Einerseits JJ Peterka bei den Americans und andererseits Marc Michaelis bei den Marlies.

Letzterer konnte am vergangenen Sonntag sein Comeback nach fast fünfmonatiger Verletzung feiern. Das letzte Spiel hatte er am 21. November bestritten. Sein Einstand verlief mit zwei wichtigen 4:1-Siegen gegen die Grand Rapids Griffins und Hartford Wolf Pack optimal.

Michaelis feierte gegen die Griffins sogar seinen 4. Saisontreffer, indem er ins Empty Net zum Endstand einschoss. Er steht bei neun Punkten in 15 Spielen und sollte für die Marlies eine gute Verstärkung im Endspurt und möglichen Playoffs sein.

Für Peterka war es in den abgelaufenen sieben Tagen eine Berg- und Talfahrt. Zunächst konnten die Americans am 9. April den direkten Konkurrenten Belleville mit 6:2 vom Eis schießen, wozu Peterka zwei Tore und zwei Assists beisteuerte und zurecht der First Star der Partie wurde.

Auch gegen die in der Division zweitplatzierten Laval Rocket blieben die Americans am Mittwoch mit 4:3 nach Verlängerung siegreich. Am Freitag verloren sie jedoch gegen die Senators mit 1:2. In den beiden Begegnungen blieb Peterka ohne Punkt.

Berliner Gawanke bereits für die Playoffs qualifiziert

Die North führen souverän die Comets an und sind mit einer Punktequote von 0,667 bereits für die Playoffs qualifiziert. In deren Tor steht zumeist Schmid, der in dieser Woche in zwei Spielen 58 Schüsse abwehrte.

Es reichte allerdings nur zu einem Sieg, denn gegen die Rocket verloren sie mit 3:5. Gegen die Syracuse Crunch war aber Schmid mit einer Fangquote von 96,2 Prozent und einem Gegentor zum 5:1-Sieg wieder ein besserer Rückhalt.

In der Atlantic Division fehlt den Hershey Bears von Tobias Geisser nicht mehr viel, um den Einzug in die Playoffs perfekt zu machen. Mit zwei Siegen und fünf Punkten in vier Spielen dieser Woche legten sie einen guten Grundstein für den Endspurt. Der Schweizer Verteidiger blieb ohne Punkt.

Verstärkung erhält sein Team ab sofort vom deutschen Stürmer Julian Napravnik, der für die Minnesota State University in der NCAA spielte und dort mit 49 Punkten (18 Tore, 31 Assists) der viertbeste Scorer der Liga wurde. Für die Bears wird er bis zum Ende der kommenden Saison auflaufen.

In der Central Division sind die zweitplatzierten Moose vom Berliner Gawanke bereits für die Playoffs qualifiziert. Manitoba lief wegen extremen Wetterbedingungen nur einmal in dieser Woche auf und verlor bei den Chicago Wolves mit 1:2 nach Verlängerung.

Gawanke brachte mit seinem Tor zum 1:1 in der 58. Minute die Moose in die Overtime und sicherte wenigstens einen Punkt. Der Verteidiger steht nach 58 Spielen bei starken neun Toren und 25 Assists zu 34 Punkten.

Silver Knights mit Anlauf auf den Calder Cup

Kämpfen muss hingegen noch Marco Rossi mit seinen Iowa Wild. Sie befinden sich auf dem fünften Platz der Central knapp über dem Strich (0,508). Dicht dahinter tummeln sich die Verfolger Texas Stars (0,507) und die Griffins (0,500). Für den österreichischen Stürmer reichte es zuletzt zu einem Assist.

Gegen die direkten Konkurrenten aus Texas konnten die Wild mit einem 4:3 SO am Samstag und 3:0 am Sonntag punkten. Dann verloren sie allerdings am Mittwoch gegen die Milwaukee Admirals mit 1:2 SO und am Freitag gegen die Griffins mit 1:3.

Einen Anlauf auf den Calder Cup können auch die Silver Knights von Bärtschi unternehmen. Durch u.a. zwei Siege gegen die San Jose Barracuda (6:3, 7:3) und insgesamt sieben Punkten in vier Spielen, sicherten sich Henderson die Teilnahme. Der Schweizer Stürmer blieb ohne Zähler und verpasste die zwei Partien danach daheim gegen die Stockton Heat (3:4 OT, 4:2).

Erfreuliche Nachrichten gab es ebenso für Brian Zanetti von den Peterborough Petes in der Ontario Hockey League. Der Schweizer Verteidiger konnte sich mit den Petes durch zwei Siege den Einzug in die Playoffs sichern. Die K.o.-Runde beginnt bereits in der kommenden Woche.

Zuerst wurden am Samstag die Niagara IceDogs mit 5:1 und dann am Sonntag die Barrie Colts mit 8:3 besiegt. Am Sonntag endet die reguläre Saison mit einem Heimspiel gegen die Kingston Frontenacs, ehe es für die Petes und Zanetti im Eastern Conference Viertelfinale weitergeht.

Quelle: NHL.com/de

