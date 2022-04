München/Nashville - Neun Spiele hat es gedauert, im zehnten war es soweit. Lukas Reichel hat seinen ersten NHL-Punkt für die Chicago Blackhawks erzielt.

Bei den Nashville Predators bereitete der deutsche Nationalspieler das 2:1 von Dominik Kubalik in der 25. Minute vor. Für den gebürtigen Nürnberger war es im dritten Call Up aus der AHL die erste Beteiligung an einem Tor.

Reichel, der im Vorjahr Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin wurde, stand bei der 3:4-Niederlage 12:05 auf dem Eis, hatte eine Plus-Minus-Bilanz von +1 und kam er in der zweiten Powerplay-Einheit 2:25 Minuten zum Einsatz.

Die Blackhawks haben nach 49 Niederlagen bei 74 Spielen keine Chancen mehr auf die Playoffs.

Reichel, der 2020 an 17. Stelle von den Blackhawks gedraftet wurde, hatte zuvor im Farmteam Rockford IceHogs in 49 Spielen 21 Tore und 28 Assists für 49 Punkte erzielt.

Niederlage für Moritz Seider

Einen Tag vor dem Duell mit den Florida Panthers (Sonntag, ab 18:45 Uhr live auf PorSieben MAXX) setzte es für Moritz Seider bei den New York Rangers eine 0:4-Niederlage.

Alex Lafreniere war beim Erfolg der Broadway Bueshirts mit zwei Toren - darunter einem besonders spektakulärem zum 4:0 - der überragende Mann.

