Winnipeg - Rick Bowness ist am Sonntag als neuer Head Coach der Winnipeg Jets verpflichtet worden. Bowness war erst am 20. Mai nach drei Spielzeiten als Cheftrrainer der Dallas Stars zurückgetreten.

Der 67-Jährige tritt die Nachfolge von Dave Lowry an, der nach dem Rücktritt von Paul Maurice am 17. Dezember als Interimscoach in 54 Spielen eine Bilanz von 26-22-6 erzielte. "Ich freue mich riesig, nach Winnipeg zurückzukehren", sagte Bowness.

"Ich bin dankbar für diese Chance, die mir von Kevin Cheveldayoff, Mark Chipman und der Eigentümergruppe geboten wurde. Wir haben eine spannende Gruppe talentierter junger Spieler bei den Jets. Mein Fokus richtet sich nun auf das, was nötig ist, um wieder in die Stanley Cup Playoffs zu kommen."

Bowness stand mit Dallas Stars im Stanley-Cup-Finale

Bowness hatte seine NHL-Trainerkarriere 1984/85 als Assistent bei den Jets begonnen und bei einem Intermezzo als Chefcoach 1988/89 in 28 Spielen eine Bilanz von 8-17-0 und drei Unentschieden erreicht.

Nachdem er bei den Dallas Stars am 10. Dezember 2019 die Nachfolge von Jim Montgomery angetreten hatte, kam er in 176 Spielen auf eine Bilanz von 89-62-25 und führte die Stars ins Stanley Cup Finale 2020, das nach sechs Spielen gegen den Tampa Bay Lightning verloren ging.

In dieser Saison erzielten die Stars eine Bilanz von 46-30-6 und schafften es knapp auf einen Wild Card-Platz für die Stanley Cup-Playoffs in der Western Conference. In der ersten Runde gegen die Calgary Flames zog die Franchise aus Texas in sieben umkämpften Spielen den Kürzeren.

"Wir freuen uns sehr, Rick Bowness als dritten Cheftrainer der Jets 2.0 verpflichten zu können", erklärte Cheveldayoff. "Rick bringt eine Fülle von Erfahrungen und Wissen mit, sowohl als Trainer als auch als Spieler und Trainer. Rick ist ein fantastischer Eishockeykenner und ein noch besserer Mensch, und wir sind zuversichtlich, dass er dieses Team zu neuen Höhen führen wird."

Bowness hat als Head Coach eine Gesamtbilanz von 212-351-28 mit 48 Unentschieden in 639 regulären Saisonspielen bei den Stars, Phoenix Coyotes, New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins und Jets und kommt auf einen Wert von 26-23 in 49 Postseason-Spielen. Mit 2.563 Spielen als Trainer oder Assistent hält er einen NHL-Rekord.

Bowness ist der neunte Trainer, der seit dem Ende der regulären Saison eingestellt wurde.

Lane Lambert war am 16. Mai von den Islanders verpflichtet worden, Bruce Cassidy löste am 17. Juni Peter DeBoer als Trainer der Vegas Golden Knights ab. John Tortorella wurde ebenfalls am 17. Juni von den Philadelphia Flyers vorgestellt, DeBoer am 21. Juni von den Stars als Nachfolger von Bowness, Maurice am 22. Juni von den Florida Panthers und Luke Richardson am 27. Juni von den Chicago Blackhawks.

Derek Lalonde ist seit dem 30. Juni bei den Detroit Red Wings der neue Head Coach von Moritz Seider und am Tag darauf stellten die Boston Bruins Jim Montgomery als Cheftrainer der Boston Bruins vor.

Einzig die San Jose Sharks stehen nach der Entlassung von Bob Boughner am 1. Juli derzeit noch ohne Trainer da.

Quelle: NHL.com/de

