München - Nur zehn Tage nach dem 5:1-Sieg der Buffalo Sabres gegen die Toronto Maple Leafs konnten die Sabres auch das 221. Aufeinandertreffen der beiden Teams für sich entscheiden. Dabei gelang es Buffalo zwei Mal einen Rückstand aufzuholen und das Spiel am Ende noch klar zu gewinnen.

Im Hortons Field in Hamilton, Ontario setzten sich die Sabres beim Heritage Classic unter freiem Himmel mit 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) durch. Im Hortons Field spielt normalerweise das Football-Team der Hamilton Tiger-Cats in der Canadian Football League (CFL).

Nach einem ereignis- und torlosen ersten Drittel wurde es im zweiten Drittel turbulent.

Hinostroza sorgt für die Wende

Zunächst gingen die Meaple Leafs durch Ondrej Kase in Führung (21.). Der Tscheche erzielte per Rebound seinen zwölften Saisontreffer. Nur wenige Sekunden später sorgte Peyton Krebs in der 22. Minute für den Ausgleich und wiederum nur eine Minute danach gelang Torontos Auston Matthews die erneute Toronto-Führung. Für ihn war es bereits das 45. Saisontor. Damit ist er erst der dritte Spieler in der NHL-Geschichte der Meaple Leafs, der diese Tor-Marke erreichte.

In der 31. Minute sorgte Vinnie Hinostroza für den erneuten Sabres-Ausgleich bzw. wurde ihm das Tor zugeschrieben. Eigentlich war es ein Eigentor. Hinostroza war aber der letzte Buffalo-Spieler, der vor dem Treffer am Puck war.

Im Schlussdrittel gingen die Sabres dann durch den zweiten Treffer von Hinostroza (46. Minute) erstmals in der Begegnung gegen Toronto in Führung. Dabei profitierten die Sabres von einem Fehler von Torontos Torhüter Petr Mrazek.

Den vierten Treffer für Buffalo steuerte erneut Krebs bei. Das zweite Tor des Spiels für den 21-jährigen Kanadier wurde nach Video-Review bestätigt, nachdem Goalie Mazek das Tor kurz vor dem Treffer aus der Verankerung hob und verschob.

Für den Schlusspunkt war Tage Thompson in der 58. Minute durch sein Empty-Net-Goal zum 5:2 verantwortlich.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.