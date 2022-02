Philadelphia/München - Die Carolina Hurricanes haben ihre Siegesserie ausgebaut und die Philadelphia Flyers in der Overtime mit 4:3 besiegt. Dies war nun bereits der dritte Sieg in Folge. Brett Pesce gelang der Siegtreffer in der Verlängerung.

Trainer Rod Brind'Amour war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden, stellte aber das Ergebnis in den Vordergrund: "Du willst die zwei Punkte. Und es ist dann auch egal, wie die zustande gekommen sind. Mir hat das Spiel nicht gefallen. Wir waren am Anfang schrecklich. Aber wir hatten vier Spiele in sechs Tagen, darunter das emotionale Spiel am Sonntag (das 4:3 gegen die Pittsburgh Penguins, Anm.d.Red.). Es war also zu erwarten, dass das Spiel so verlaufen würde."

Nachdem das erste Drittel torlos blieb, gelang dem Schweizer Nino Niederreiter zu Beginn des zweiten Spielabschnitts der Führungstreffer für Carolina. Gerald Mayhew glich nur 35 Sekunden später aus, ehe Carolina durch Teuvo Teravainen erneut in Führung ging.

Auch im dritten Spielabschnitt agierten beide Teams auf Augenhöhe. Patrick Brown von den Flyers egalisierte den Spielstand erneut, bevor Vincent Trocheck die Hurricanes zum dritten Mal in Führung brachte. Oskar Lindblom glich fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erneut aus und legte damit den Grundstein für die Overtime.

Der Matchwinner Brett Pesce freute sich über den Triumph: "Wir haben die letzten beiden Spiele hart gearbeitet. Wir haben nichts hergeschenkt. Das fängt bei unserem Torhüter an. Antti (Raanta) war gestern (gegen Pittsburgh) großartig, Freddie (Frederik Andersen) war mit diesen Saves heute am Ende unglaublich. Das waren gute Tage."

Die Hurricanes treffen am Freitag auf die Columbus Blue Jackets, ehe am Sonntag das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers ansteht (Sonntag, 18:45 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de).

