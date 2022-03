München/Philadelphia - Die Philadelphia Flyers haben Starspieler Claude Giroux nur zwei Tage nach dessen 1000. Spiel für den Klub und nur wenige Stunden vor dem Spiel gegen die New York Islanders (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) zu den Florida Panthers getradet.

Für den 34 Jahre alten Stürmer erhält der zweimalige Stanley Cup Champion ein Erstrunden-Draftrecht des Jahres 2024, ein Drittrunden-Draftrecht 2023 und Nachwuchsspieler Owen Tippett.

Mit Giroux gehen die Talente Connor Bunnaman und German Rubtsov sowie ein Fünftrunden-Draftrecht des Jahres 2024 nach Miami.

Mit Giroux hoffen die Panthers das fehlende Puzzlestück für den erstmaligen Gewinn des Stanley Cups verpflichtet zu haben. Der 1993 gegründete Klub führt mit 90 Punkten die Atlantic Divison und Eastern Conference an.

Neun Spiele für die Eisbären Berlin

Giroux, der während des Lockouts 2013 bei den Eisbären Berlin 9 Spiele in der DEL absolviert und dabei 19 Punkte (4 Tore, 15 Vorlagen) erzielt hatte, war am Donnerstag die Ehre zuteilgeworden, nach Bobby Clarke 1.000 Regular Season-Spiele für die Flyers zu absolvieren. Im 999. Spiel hatte Giroux zudem seinen 900. Scorerpunkt erzielt.

2010 hatte er Philly letztmals in die Stanley Cup Finals geführt, war dort den Chicago Blackhawks in sechs Spielen unterlegen.

Mit dem 23 Jahre alten Tippett, 10. Pick des Draftjahrgangs 2017, erhalten die Flyers einen torgefährlichen Flügelstürmer, der in dem offensiv sehr gut besetzten Team der Panthers aufgrund des Aufblühens von Anton Lundell verzichtbar wurde.

In 94 NHL-Spielen verteilt auf drei Spielzeiten bringt es Tippett auf 14 Tore und 19 Vorlagen. In den Playoffs stand er in sechs Spielen auf dem Eis, verbuchte dabei 1 Tor und 3 Vorlagen.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.