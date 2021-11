München - Mit einer erneuten Gala-Vorstellung hat Eishockey-Star Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der NHL zurück in die Erfolgsspur geführt. Einen Tag nach dem Rückschlag bei den Dallas Stars (1:4) glänzte der Kölner beim 5:3 der Kanadier bei den Arizona Coyotes mit zwei Toren und zwei Assists.

Mit 40 Punkten liegt der deutsche Nationalspieler in der Scorerliste weiter klar in Führung. Er ist der erste Spieler seit Jaromir Jagr, der diese Marke in den ersten 19 Spielen geknackt hat.

Erfolgreicher deutscher Tag

Auch Nico Sturm und die Minnesota Wild meldeten sich nach einem kurzen Negativlauf mit zwei Niederlagen zurück. Das Team um den deutschen Nationalspieler setzte sich mit 3:2 bei den New Jersey Devils durch und festigte den Platz an der Spitze der Central Division. Sturm erzielte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.

Ebenfalls erfolgreich war Nationaltorhüter Philipp Grubauer, der mit den Seattle Kraken den zweiten Sieg nacheinander nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge feierte. Der 30-Jährige überzeugte beim 2:1 bei den Carolina Hurricanes mit 35 abgewehrten Schüssen..

Einen erlösenden Sieg holte auch Jungstar Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Durch das 4:2 gegen die St. Louis Blues beendeten Seider und Co. ihre Negativserie und gewannen erstmals seit vier Spielen wieder. Der deutsche Nationalspieler stand dabei rund 22 Minuten aus dem Eis.

Eine Niederlage musste dagegen Tim Stützle hinnehmen. Trotz einer Vorlage des 19-Jährigen unterlagen die Ottawa Senators den San Jose Sharks 3:6.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwoch

Boston Bruins - Buffalo Sabres 5:1

Philadelphia Flyers - Florida Panthers 1:2 OT

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 1:4

Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets 0:3

New York Rangers - New York Islanders 4:1

Las Vegas Golden Knights - Nashville Predators 5:2

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 2:5

Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 6:2

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.