Montréal (SID) - Die Montreal Canadiens haben mit Juraj Slafkovsky als erstem Pick beim Draft der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL für ein Novum gesorgt. Der 18 Jahre alte Shootingstar der Olympischen Spiele wurde als erster Slowake an der Topposition ausgewählt. In Peking hatte der Stürmer sein Land mit sieben Toren zur Bronzemedaille geführt, zuletzt spielte er für TPS Turku in der finnischen Liga.

"Es ist unglaublich", sagte Slafkovsky: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Es ist einfach ein besonderer Moment in meinem Leben." Canadiens Manager Kent Hughes lobte ihn als "besten Spieler für unsere Ziele".

Mit Verteidiger Simon Nemec wurde von den New Jersey Devils auch an zweiter Stelle ein Slowake gezogen, der US-Amerikaner Logan Cooley ging als Nummer drei zu den Arizona Coyotes. Deutsche Profis wurden in der ersten Runde nicht ausgewählt. Die Runden zwei bis sieben finden nach deutscher Zeit in der Nacht von Freitag auf Samstag statt.