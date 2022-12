Frankfurt am Main (SID) - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit seinen Edmonton Oilers in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie gewannen die Kanadier bei den Dallas Stars mit 6:3, dem Kölner gelang dabei der Assist zum 4:3-Führungstreffer im letzten Drittel. Insgesamt kommt Draisaitl damit auf 55 Scorerpunkte in 34 Spielen, nur Teamkollege Connor McDavid liegt mit 65 Punkten ligaweit davor.

Verteidiger Moritz Seider beendete mit den Detroit Red Wings durch ein 7:4 bei den Tampa Bay Lightning gar eine Serie von sechs Niederlagen in Serie. Der deutsche Nationalspieler blieb dabei zwar im fünften Spiel nacheinander ohne Torbeteiligung, bekam mit 23:04 Minuten aber die meiste Eiszeit aller Feldspieler seines Teams.