Berlin (SID) - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Erfolg gefeiert. Der 27-Jährige gewann mit den Edmonton Oilers in der "Battle of Alberta" mit 2:1 bei den Calgary Flames und steuerte einen Assist zum Siegtreffer seines Teamkollegen Connor McDavid bei.

Auch Tim Stützle setzte sich mit den Ottawa Senators gegen die Boston Bruins 3:2 nach Penaltyschießen durch. Die Kanadier beendeten damit ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge. Stützle brachte die Senators im zweiten Drittel in Führung, später im Penaltyschießen war er jedoch nicht erfolgreich.

Nico Sturm musste hingegen eine Niederlage einstecken. Der 27-Jährige verlor mit den San Jose Sharks 2:6 bei den Vancouver Canucks. Bei den St. Louis Blues kam Torhüter Thomas Greiss nicht zum Einsatz, das Team verlor 4:5 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs.