ran und VIPrize schicken euch mit etwas Glück in der Saison 2023/2024 zu einem NHL-Spiel der Edmonton Oilers in Kanada.

Spendet bei VIPrize und gelangt so in den Lostopf für den Hauptpreis: zwei Tickets für ein Spiel der Edmonton Oilers im Rogers Place inklusive Flug und Übernachtung sowie ein Treffen mit NHL-Profi Leon Draisaitl.

Die Erlöse gehen an die "Laureus Sport for Good Foundation" und an die "Deutsche Krebshilfe".

Laureus Sport for Good Foundation

Laureus Sport for Good ist eine internationale Hilfsorganisation. Sie fördert Programme, die benachteiligten Kindern die Werte des Sports vermitteln: Fairness, Rücksicht, Respekt und Verantwortung. Programme gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt.

Die Stiftung Deutsche Krebshilfe

Krebskranken Menschen und ihren Angehörigen zu helfen ist die wichtigste Aufgabe der Stiftung Deutsche Krebshilfe. Um die Versorgung der Betroffenen zu verbessern und sie mit Rat und Hilfe zu unterstützen, fördert sie zahlreiche Projekte und Initiativen.

Das Ziel der Stiftung Deutsche Krebshilfe ist es, der Krankheit Krebs Schritt für Schritt ihren Schrecken zu nehmen. Mehr Informationen zu dieser wichtigen Arbeit findet Ihr auf der Webseite der Deutschen Krebfhilfe.