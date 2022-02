Köln - Die Edmonton Oilers haben trotz eines Treffers von Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL (ab 20. Februar jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) die nächste deutliche Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:4 gegen die Vegas Golden Knights verloren die Kanadier am Mittwochabend (Ortszeit) mit 1:4 gegen die Chicago Blackhawks. Nationalspieler Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 1:2.

"Ich denke, wir sind heute überall aus dem Takt geraten", sagte der Top-Stürmer Connor McDavid. "Die Pässe waren nicht sauber und wir haben wahrscheinlich nicht hart genug am Netz gekämpft. Offensiv waren wir in den letzten beiden Spielen schlecht."

Trainer Dave Tippett sah das ähnlich: "Wir haben viel Quantität, aber nicht die Qualität, die wir momentan wollen. Wir bekommen einfach nicht genug Pucks an das Netz und schlagen kein Kapital daraus, wenn wir Chancen bekommen."

Auch personell mussten die Oilers Rückschläge verkraften. Duncan Keith und Zack Kassian wurden verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen. Trainer Tippett bezeichnete dies als Vorsichtsmaßnahmen. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Moritz Seider gelingt zwei Assists

Verteidiger Moritz Seider präsentiert sich in seiner Debütsaison weiter in starker Form. Der 20-Jährige von den Detroit Red Wings sammelte beim 6:3 bei den Philadelphia Flyers seine Assists Nummer 26 und 27. Zudem stand der Nationalspieler mit knapp 23 Minuten bei Detroit am längsten auf dem Eis.

"Ich denke, wir haben hier in den 60 Minuten einen wirklich guten Job gemacht", sagte Seider nach dem Spiel. "Aber das ist nur der erste Schritt. Wir spielen gegen die Flyers Back-to-Back im nächsten Spiel wieder, also wird es ein interessantes Matchup für uns. Wir wollen sie natürlich besiegen und vier Punkte holen."

ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.