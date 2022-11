Köln (SID) - Leon Draisaitl trifft und trifft - seinen Edmonton Oilers hat das in der NHL aber erneut nicht geholfen. Der deutsche Eishockey-Superstar unterlag mit den Kanadiern am Samstag den Dallas Stars mit 2:6, für die Oilers war es die zweite Niederlage in Folge nach zuvor fünf Siegen.

Draisaitl traf im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:2, anschließend ging Edmonton allerdings unter. Dem gebürtigen Kölner indes gelang auch im siebten Spiel nacheinander mindestens ein Scorerpunkt, in zwölf Saisonpartien blieb er nur einmal ohne. Mit nun 23 Scorerpunkten liegt Draisaitl ligaweit nur hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (25), der dem Deutschen den Treffer am Samstag auflegte.

Moritz Seider und den Detroit Red Wings gelang der zweite Sieg nacheinander. Der Verteidiger bekam beim 3:0 gegen die New York Islanders mit mehr als 23 Minuten erneut sehr viel Eiszeit und steuerte einen Assist bei.