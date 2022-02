München/Edmonton - Die Edmonton Oilers aus der NHL (ab 20. Februar jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) haben am Donnerstag ihren Trainer Dave Tippett entlassen. Assistenztrainer Jim Playfair musste ebenfalls gehen. Nachfolger von Tippett wird Jay Woodcroft von Edmontons AHL-Filiale Bakersfield, der von dort auch seinen Co-Trainer Dave Manson zu den Oilers mitbringt.

Tippett war seit 28. Mai 2019 als Coach bei der Mannschaft von Leon Draisaitl tätig gewesen. In drei Spielzeiten hat er eine Gesamtbilanz von 95-62-14 in der regulären Saison und von 1-7 in den Stanley Cup Playoffs vorzuweisen. In den vergangenen zwei Postseason war Edmonton jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.

The #Oilers have relieved Dave Tippett & Jim Playfair of their coaching duties.



Jay Woodcroft will assume head coaching duties with Dave Manson also joining in an assistant coach role. pic.twitter.com/gq55TNsomc — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) February 10, 2022

Die Oilers sind mit 16 Siegen und fünf Niederlagen recht erfolgreich in die Saison 2021/22 gestartet. Danach folgte jedoch nur eine magere Ausbeute von 7-13-3, was in der Summe momentan Platz fünf in der Pacific Division bedeutet. Edmonton hat in dieser Woche die Heimspiele gegen die Vegas Golden Knights (0:4) und die Chicago Blackhawks (1:4) verloren.

Ken Holland, der vor der Saison 2019/20 zum GM der Oilers ernannt wurde, hatte während seiner Manager-Karriere, die 1997 bei den Detroit Red Wings begann, noch nie einen Trainer während der Saison ausgetauscht.

Der 45 Jahre alte Woodcroft war insgesamt vier Jahre für das Farmteam in Bakersfield verantwortlich. Als Assistenzcoach bei den Oilers (2015 bis 18) und den San Jose Sharks (2008 bis 2015) sowie im Trainerstab der Detroit Red Wings (2005 bis 08) sammelte er bereits einiges an NHL-Erfahrung. Mit Detroit gewann er 2008 den Stanley Cup.

ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

NHL.com/de

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.