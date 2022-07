München - Der Kampf um die Top-Stars der NHL kann beginnen. Heute startet die Free Agency in der NHL. Alle Teams haben die Möglichkeit, die Unrestricted Free Agents unter Vertrag zu nehmen. Auch einige Top-Stars wie Johnny Gaudreau sind diesmal verfügbar und mit wichtigen Trades ist ebenfalls zu rechnen.

Mit ran bleibt ihr den ganzen Abend auf dem Laufenden.

+++ 20:50 Uhr: Avalanche hält Lehkonen - Finne schoss entscheidendes Tor zum Stanley Cup +++

Die Colorado Avalanche versucht, das siegreiche Team der Vorsaison so gut wie möglich zusammenzuhalten. Jetzt haben sie ein weiteres wichtiges Puzzlestück gehalten.

Die Avs verlängern mit dem Finnen Artturi Lehkonen, der im Stanley-Cup-Finale gegen den Tampa Bay Lightning das entscheidende Tor erzielte. Dem Vernehmen nach hat der Stürmer einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben, der mit 4,5 Millionen Dollar pro Saison dotiert ist.

Gestern hatte die Philadelphia Flyers aus dem Vertrag mit Oskar Lindblom herausgekauft, heute hat der Schwede für zwei Jahre uns insgesamt fünf Millionen bei den San Jose Sharks unterschrieben. Lindblom machte Schlagzeilen, weil eine er eine Krebserkrankung überstand und es danach wieder in die NHL schaffte. Die Entscheidung der Flyers wurde daher auch kritisch gesehen.

Außerdem: Die New York Rangers verschaffen sich Cap-Spielraum, indem sie den Schweden Patrick Nemeth und einen Draftpick an die Arizona Coyotes abgeben. Dafür kommt der junge Ty Emberson, der noch kein NHL-Spiel aufweisen kann.

+++ 20:25 Uhr: Gaudreau und Kadri weiter auf dem Markt +++

Johnny Gaudreau und Nazem Kadri sind wohl die beiden Stürmer, die am heutigen Tag die dicksten Verträge unterschreiben könnten. Noch immer ist allerdings keine Entscheidung gefallen.

Bei Gaudreau gelten weiter Philadelphia und New Jersey als Favoriten, bei Kadri wird inzwischen auch ein Verbleib in Colorado nicht gänzlich ausgeschlossen.

Mason Marchment hat sich mittlerweile den Dallas Stars angeschlossen, nachdem zunächst die Carolina Hurricanes als neuer Klub gehandelt worden waren. Marchment erhält einen Vertrag über vier Jahre mit 4,5 Millionen Dollar pro Saison.

Außerdem: Brendan Smith (Carolina) zu den New Jersey Devils; Noel Acciari (Florida) zu den St. Louis Blues; Erik Gudbrandson (Calgary) zu den Columbus Blue Jackets; Colin Blackwell (Toronto) zu den Chicago Blackhawks; Goalie Charlie Lindgren (St. Louis) zu den Washington Capitals und Wladimir Namestnikow (Dallas) zum Tampa Bay Lightning

+++ 19:55 Uhr: Washington setzt auf Stanley-Cup-Goalie Kuemper +++

Es wurde darüber spekuliert, nun steht es fest. Die Washington Capitals haben Torhüter Darcy Kuemper zu ihrer neuen Nummer eins gemacht. Der 32-Jährige feierte den Stanley-Cup-Triumph mit der Colorado Avalanche und münzt diesen Erfolg jetzt in einen lukrativen Vertrag um.

Kuemper erhält in der US-Hauptstadt in den kommenden fünf Jahren insgesamt 26,25 Millionen Dollar.

NEW TENDIE IN TOWN!



The Washington Capitals have signed goaltender Darcy Kuemper to a five-year, $26.25 million contract.#ALLCAPS | @FTX_Official — Washington Capitals (@Capitals) July 13, 2022

Außerdem gab es in den letzten Minuten folgende Entwicklungen: Brendan Lemieux verlängert wohl für ein Jahr bei den LA Kings; Dakota Joshua (bisher Blues) geht für zwei Jahre nach Vancouver und Martin Jones (bisher Flyers) verstärkt neben Philipp Grubauer die Goalie-Fraktion bei Seattle.

Und zudem zeichnet sich ab, dass der physisch starke Stürmer Mason Marchment bei den Carolina Hurricanes unterschreiben könnte. Marchment kommt von den Florida Panthers und macht gerade eine schwierige Phase durch. Sein Vater Bryan Marchment (langjähriger NHL-Verteidiger), der zuletzt bei den San Jose Sharks als Scout arbeitete, starb vergangene Woche urplötzlich im Alter von nur 53 Jahren.

+++ 19:40 Uhr: Tampa Bay verlängert mit Schlüsselspielern +++

Stanley-Cup-Finalist Tampa Bay Lightning hat seit Jahren damit zu kämpfen, den Salary Cap nicht zu übertreffen und muss immer wieder schmerzhafte Abgänge hinnehmen. So wie diesmal vermutlich den Tschechen Ondrej Palat.

Aber es gelingt andererseits auch, sehr wichtige Spieler zu halten. General Manager Julien Brisebois beweist dabei oft Kreativität, auch bei Michail Sergatschow, Anthony Cirelli und Erik Cernak.

Der russische Verteidiger hat nämlich für gleich acht Jahre und 8,5 Millionen Dollar pro Saison verlängert. Stürmer Cirelli hat auch für acht Jahre unterschrieben und bekommt pro Saison 6,25 Millionen Dollar. Und der Slowake Cernak verlängert ebenso für acht Jahre, er erhält anscheinend 5,2 Millionen Dollar pro Spielzeit.

We've signed Mikhail Sergachev, Anthony Cirelli, and Erik Cernak each to an eight-year contract extension.https://t.co/xruDCctKWL — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 13, 2022

+++ 19:22 Uhr: Kulak bleibt in Edmonton +++

Die Edmonton Oilers hatten Verteidiger Brett Kulak während der vergangenen Saison von den Montreal Canadiens geholt und mit ihm ihre Defensive deutlich stabilisiert. Jetzt haben die Oilers den begehrten Free Agent gehalten. Kulak verlängert bei Draisaitl und Co. offenbar für vier Jahre und 2,75 Millionen Dollar pro Saison.

Kulak is 4x$2.75M in EDM — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 13, 2022

Außerdem: Frank Vatrano von den Rangers zu den Anaheim Ducks (drei Jahre und 3,65 Millionen Dollar pro Saison); Goalie Jaroslav Halak von Vancouver zu den Rangers (ein Jahr für 1,55 Mio.), Adam Gaudette von den Senators zu den Maple Leafs für ein Jahr; Nick Bjugstad (bisher Minnesota Wild), Troy Stecher (bisher Detroit), Josh Brown (bisher Boston) alle zu den Arizona Coyotes und Goalie Eric Comrie (bisher Winnipeg) zu den Sabres.

+++ 19:15 Uhr: Michejew nach Vancouver, Burns zu Carolina +++

Während die Entscheidung von Johnny Gaudreau weiter aussteht, haben sich andere Personalien geklärt.

Der Russe Ilja Michejew (zuletzt Maple Leafs) geht für vier Jahre und 4,75 Millionen Dollar pro Saison zu den Vancouver Canucks.

Der Trade der Hurricanes für Brent Burns ist offenbar durch. Burns geht von den San Jose Sharks mit Stürmer Lane Pederson zu den Canes für Steven Lorentz, das finnische Goalie-Talent Eetu Makiniemi und einen Draft-Pick 2023. Die Sharks übernehmen zudem ein Drittel des Gehalts von Burns.

Sharks-Hurricanes trade:



Brent Burns and Lane Pederson for Steven Lorentz, goalie prospect Eetu Makiniemi and a conditional 2023 3rd-round pick. Sharks are retaining 33 percent of Burns contract. @TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 13, 2022

Verteidiger Nick Leddy verlängert bei den St. Louis Blues für vier Jahre und vier Millionen pro Saison. Stürmer Curtis Lazar geht von Boston nach Vancouver.

Spekuliert wird zudem, dass Mo Seiders Red Wings die erfahrenen Verteidiger Ben Chiarot und Olli Määttä holen. Justin Schultz (bisher Capitals) soll indes Teamkollege von Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken werden.

+++ 18:45 Uhr: Copp nach Detroit und Trocheck zu den Rangers +++

Wir haben weitere feststehende oder sehr wahrscheinliche Deals gesammelt.

Andrew Copp (bisher Rangers) zu den Detroit Red Wings für fünf Jahre und 5,625 Millionen Dollar pro Spielzeit.

Vincent Trocheck (bisher Carolina Hurricanes) zu den New York Rangers für sieben Jahre und insgesamt 39,375 Millionen Dollar.

Ian Cole (bisher Hurricanes) zum Tampa Bay Lightning für ein Jahr und drei Millionen Dollar.

Und Nicolas Aube-Kubel (Stanley-Cup-Champion mit Colorado) zu den Toronto Maple Leafs für ein Jahr und eine Million Dollar.

Die Chicago Blackhawks, die zuletzt wichtige Spieler abgegeben hatten, sollen Andreas Athanasiou (bisher Los Angeles Kings) und Max Domi (bisher Hurricanes) verpflichtet haben.

Der Russe Ilja Ljubuschkin (zuletzt Maple Leafs) hat sich offenbar den Buffalo Sabres angeschlossen.

+++ 18:35 Uhr: Verlängerungen und First-Round-Draft-Picks +++

Es gibt weiterhin nicht nur Wechsel und Trades, sondern auch Vertragsverlängerungen.

Die Buffalo Sabres, bei denen JJ Peterka kommende Saison fest im Kader stehen möchte, halten den torgefährlichen Schweden Victor Olofsson und US-Boy Vinnie Hinostroza.

Die St. Louis Blues machen Robert Thomas zu einem ihrer Fixpunkte für die Zukunft. Thomas erhält einen Vertrag über acht Jahre und insgesamt 65 Millionen Dollar.

Die Columbus Blue Jackets haben dagegen zwei Talente unter Vertrag genommen, für die sie sich im NHL Draft vergangene Woche entschieden hatten. Der Tscheche David Jiricek (Nr. 6 im Draft) und Denton Mateychuk (Nr. 12 im Draft), beide Verteidiger, haben ihre Einstiegsverträge unterzeichnet.

Bei den Detroit Red Wings hat der Österreicher Marco Kasper (Nr. 8 im Draft) seinen ersten NHL-Vertrag bekommen.

+++ 18:20 Uhr: Giroux wird Stützle-Kollege in Ottawa +++

Die ersten Deals werden nun wie erwartet bestätigt.

Claude Giroux erhält bei den Ottawa Senators einen Drei-Jahres-Vertrag, der mit 6,5 Millionen Dollar pro Jahr dotiert ist. Giroux spielt damit künftig an der Seite von Tim Stützle und verleiht den Senators nach den Trades für Alex De Brincat und Cam Talbot weitere Qualität. Der Re-Build in der kanadischer Hauptstadt scheint damit abgeschlossen, General Manager Pierre Dorion will ein Team, das die Playoffs erreichen kann.

Claude Giroux of Hearst, Ontario, agrees to a three-year deal with the Ottawa Senators. $6.5 M AAV per season.@TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 13, 2022

Auch der Campbell-Deal zu den Edmonton Oilers ist nun bestätigt. Der Amerikaner unterschreibt für fünf Jahre und fünf Millionen pro Jahr und ist ab sofort die potenzielle Lösung der Goalie-Probleme bei den Oilers. Samsonow geht derweil wie erwartet zu den Leafs - für zunächst ein Jahr und 1,8 Millionen Dollar ist der Russe eine relativ günstige Erwerbung.

The Edmonton Oilers have agreed to terms with Free Agent goaltender, Jack Campbell. 5 years. $5 million AAV. — Darren Dreger (@DarrenDreger) July 13, 2022

+++ 18:00 Uhr: Thomas Greiss wird Back-up in St. Louis +++

Der Markt ist offen und einer der beiden deutschen Spieler, die zu Free Agents werden, hat offenbar bereits einen neuen Klub.

Thomas Greiss wird nach zwei Jahren bei den Detroit Red Wings der neue Back-up-Goalie bei den St. Louis Blues. Der 36-jährige Füssener erhält einen Ein-Jahres-Vertrag und bildet künftig ein Tandem mit Jordan Binnington.

Hearing it’s a one-year deal between the Blues and Greiss. #stlblues https://t.co/AvllLVof3f — Jeremy Rutherford (@jprutherford) July 13, 2022

+++ 17:45 Uhr: Giroux nach Ottawa? Kuemper zu den Capitals? +++

Ab 18 Uhr wird es die ersten Bestätigungen geben. Anbei haben wir für euch noch einige ziemlich wahrscheinliche neue Klubs für einige der begehrtesten NHL-Profis dieses Tages.

Routinier Claude Giroux (bisher Florida Panthers) unterschreibt offenbar bei den Ottawa Senators und würde dann Teamkollege von Tim Stützle.

Goalie Darcy Kuemper, wichtiger Baustein im Team des Stanley-Cup-Siegers Colorado Avalanche, soll wohl die neue Nummer eins bei den Washington Capitals werden.

Nazem Kadri, den Colorado wegen des Salary Caps ebenfalls nicht halten konnte, wird mit den New York Rangers in Verbindung gebracht und der bisherige Goalie der Capitals, Ilja Samsonow, könnte bei den Toronto Maple Leafs landen.

Für Zacha geht übrigens der Finne Erik Haula von den Bruins zu den Devils.

+++ 17:25 Uhr: Manson unterschreibt für 18 Millionen +++

Inzwischen ist bekannt geworden, dass Josh Manson für vier Jahre und insgesamt 18 Millionen Dollar in Denver verlängert hat. Bleibt er auch Teamkollege von Nico Sturm? Diese Frage ist noch ungeklärt. Der Augsburger würde gerne zur Avalanche zurückkehren, hat aber auch andere Optionen, wie er jüngst in einer Medienrunde sagte.

Josh Manson contract in Colorado: 4 years x $4.5 M AAV@TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 13, 2022

Außerdem heißt es, dass die Boston Bruins den Tschechen Pavel Zacha von den New Jersey Devils geholt haben. Dieser Trade - wenn er bestätigt wird - könnte ein Indiz dafür sein, dass auch New Jersey voll in den Poker um Gaudreau eingestiegen ist und etwas Cap Space dafür freigemacht hat. Die Carolina Hurricanes sollen zudem vor einem Trade mit den San Jose Sharks stehen, der Star-Verteidiger Brent Burns nach Raleigh bringen würde.

+++ 17:10 Uhr: Gaudreau zu den Flyers? Campbell nach Edmonton? +++

Um 18 Uhr deutscher Zeit öffnet der Markt und dann werden ziemlich schnell die ersten Deals offizielle bekanntgegeben. Bis dahin bleibt alles noch Spekulation, aber es zeichnen sich schon einige Entwicklungen ab.

Für die Calgary Flames ist es ein Schock, dass Top-Star Johnny Gaudreau seinen Vertrag nicht verlängert hat. Der US-Amerikaner, der aus Salem/New Jersey stammt, will näher an seine Heimat und daher sind die Philadelphia Flyers einer der Favoriten. Philadelphia liegt nur eine Autostunde entfernt.

Jack Campbell (bisher Toronto Maple Leafs) hingegen wird wohl die neue Nummer eins im Tor der Edmonton Oilers. Nordamerikanische Medien berichten, dass ein Vertrag bereits ausverhandelt sei.

Außerdem wird spekuliert, dass die Stanley-Cup-Sieger Darren Helm und Josh Manson bei der Colorado Avalanche bleiben und dass Moritz Seider im starken Zwei-Wege-Stürmer Andrew Copp (bisher New York Rangers) eine neuen Teamkollegen bei den Detroit Red Wings bekommt.

+++ 16:45 Uhr: Jewgeni Malkin und Evander Kane unterschreiben neue Verträge +++

Sowohl bei den Pittsburgh Penguins als auch bei den Edmonton Oilers hatten viele bereits mit dem Abschied zweier Top-Spieler gerechnet. Die Verhandlungen der Penguins mit Jewgeni Malkin schienen nicht zum Ziel zu führen - und eine Zukunft von Evander Kane bei den Oilers um Leon Draisaitl wurde auch zunehmend unwahrscheinlich.

Kurz bevor der Markt öffnete, kam dann aber überraschenderweise doch der Durchbruch. Malkin wird weiter an der Seite von Sidney Crosby stürmen und Kane verstärkt die Oilers-Offensive um Draisaitl und Connor McDavid.

Malkin (35 Jahre) unterschrieb für vier Jahre und 24,4 Millionen Dollar, auf den Salary Cap schlägt der Vertrag mit 6,1 Millionen pro Saison zu Buche. Malkin nahm damit Gehaltseinbußen in Kauf, um in der Steel City zu bleiben. Kane (30) erhält in vier Jahren insgesamt 20,5 Millionen Dollar, was 5,125 Millionen pro Saison entspricht.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.