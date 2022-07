München - Der Kampf um die Top-Stars der NHL kann beginnen. Heute startet die Free Agency in der NHL. Alle Teams haben die Möglichkeit, die Unrestricted Free Agents unter Vertrag zu nehmen. Auch einige Top-Stars wie Johnny Gaudreau sind diesmal verfügbar und mit wichtigen Trades ist ebenfalls zu rechnen.

+++ 17:45 Uhr: Giroux nach Ottawa? Kuemper zu den Capitals? +++

Ab 18 Uhr wird es die ersten Bestätigungen geben. Anbei haben wir für euch noch einige ziemlich wahrscheinliche neue Klubs für einige der begehrtesten NHL-Profis dieses Tages.

Routinier Claude Giroux (bisher Florida Panthers) unterschreibt offenbar bei den Ottawa Senators und würde dann Teamkollege von Tim Stützle.

Goalie Darcy Kuemper, wichtiger Baustein im Team des Stanley-Cup-Siegers Colorado Avalanche, soll wohl die neue Nummer eins bei den Washington Capitals werden.

Nazem Kadri, den Colorado wegen des Salary Caps ebenfalls nicht halten konnte, wird mit den New York Rangers in Verbindung und der bisherige Goalie der Capitals, Ilja Samsonow, könnte bei den Toronto Maple Leafs landen.

Für Zacha geht übrigens der Finne Erik Haula von Bruins zu den Devils.

+++ 17:25 Uhr: Manson unterschreibt für 18 Millionen +++

Inzwischen ist bekannt geworden, dass Josh Manson für vier Jahre und insgesamt 18 Millionen Dollar in Denver verlängert hat. Bleibt er auch Teamkollege von Nico Sturm? Diese Frage ist noch ungeklärt. Der Augsburger würde gerne zur Avalanche zurückkehren, hat aber auch andere Optionen, wie er jüngst in einer Medienrunde sagte.

Josh Manson contract in Colorado: 4 years x $4.5 M AAV@TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 13, 2022

Außerdem heißt es, dass die Boston Bruins den Tschechen Pavel Zacha von den New Jersey Devils geholt haben. Dieser Trade - wenn er bestätigt wird - könnte ein Indiz dafür sein, dass auch New Jersey voll in den Poker um Gaudreau eingestiegen ist und etwas Cap Space dafür freigemacht hat. Die Carolina Hurricanes sollen zudem vor einem Trade mit den San Jose Sharks stehen, der Star-Verteidiger Brent Burns nach Raleigh bringen würde.

+++ 17:10 Uhr: Gaudreau zu den Flyers? Campbell nach Edmonton? +++

Um 18 Uhr deutscher Zeit öffnet der Markt und dann werden ziemlich schnell die ersten Deals offizielle bekanntgegeben. Bis dahin bleibt alles noch Spekulation, aber es zeichnen sich schon einige Entwicklungen ab.

Für die Calgary Flames ist es ein Schock, dass Top-Star Johnny Gaudreau seinen Vertrag nicht verlängert hat. Der US-Amerikaner, der aus Salem/New Jersey stammt, will näher an seine Heimat und daher sind die Philadelphia Flyers einer der Favoriten. Philadelphia liegt nur eine Autostunde entfernt.

Jack Campbell (bisher Toronto Maple Leafs) hingegen wird wohl die neue Nummer eins im Tor der Edmonton Oilers. Nordamerikanische Medien berichten, dass ein Vertrag bereits ausverhandelt sei.

Außerdem wird spekuliert, dass die Stanley-Cup-Sieger Darren Helm und Josh Manson bei der Colorado Avalanche bleiben und dass Moritz Seider im starken Zwei-Wege-Stürmer Andrew Copp (bisher New York Rangers) eine neuen Teamkollegen bei den Detroit Red Wings bekommt.

+++ 16:45 Uhr: Jewgeni Malkin und Evander Kane unterschreiben neue Verträge +++

Sowohl bei den Pittsburgh Penguins als auch bei den Edmonton Oilers hatten viele bereits mit dem Abschied zweier Top-Spieler gerechnet. Die Verhandlungen der Penguins mit Jewgeni Malkin schienen nicht zum Ziel zu führen - und eine Zukunft von Evander Kane bei den Oilers um Leon Draisaitl wurde auch zunehmend unwahrscheinlich.

Kurz bevor der Markt öffnete, kam dann aber überraschenderweise doch der Durchbruch. Malkin wird weiter an der Seite von Sidney Crosby stürmen und Kane verstärkt die Oilers-Offensive um Draisaitl und Connor McDavid.

Malkin (35 Jahre) unterschrieb für vier Jahre und 24,4 Millionen Dollar, auf den Salary Cap schlägt der Vertrag mit 6,1 Millionen pro Saison zu Buche. Malkin nahm damit Gehaltseinbußen in Kauf, um in der Steel City zu bleiben. Kane (30) erhält in vier Jahren insgesamt 20,5 Millionen Dollar, was 5,125 Millionen pro Saison entspricht.

