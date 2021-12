Hamburg (SID) - Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken eine schmerzliche Niederlage in der Eishockey-Profiliga NHL erlitten. Der 30 Jahre alte Goalie der deutschen Nationalmannschaft konnte eine 1:4-Niederlage gegen die Anaheim Ducks nicht verhindern. Grubauer wehrte 15 von 18 Schüssen auf sein Tor ab, Seattle hat nun vier der vergangenen fünf Partien verloren und steht im Westen nur noch auf dem vorletzten Rang.

In der nächsten Partie trifft Grubauer mit seinem Team in der Nacht zu Sonntag auf Starspieler Leon Draisaitl, der zuletzt mit den Edmonton Oilers sechs Partien in Folge verlor.