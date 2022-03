Prag - NHL-Legende Jaromir Jagr möchte Familien aus der Ukraine helfen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland nach Tschechien geflohen sind.

Das Spiel seines Eishockey-Klubs HC Kladno wurde deshalb auf Betreiben des Superstars in die 02-Arena nach Prag verlegt. Als Heimteam trifft Kladno dort auf Sparta Prag, statt knapp 5.000 Zuschauern in Kladno können nun bis zu 18.000 Fans die Partie in der 02-Arena verfolgen.

"Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass in so kurzer Zeit alles geklappt hat", schrieb der 50-Jährige bei Facebook: "Jetzt ist es unser einziger Wunsch, die O2-Arena auszuverkaufen. Kauft ein Ticket und helft den ukrainischen Familien in Tschechien!"

Jagrs Rückennummer erinnert an den Prager Frühling

Der russische Angriff auf die Ukraine dürfte bei Jagr persönliche Erinnerungen geweckt haben. Jagr spielte jahrelang mit der Nummer 68, um an den Prager Frühling im Jahre 1968 zu erinnern, der durch die Invasion sowjetischer Truppen beendet wurde.

Beide Großväter Jagrs kamen damals ums Leben.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.