Meilenstein für Leon Draisaitl. Der deutsche Eishockey-Star hat beim 5:4-Sieg der Edmonton Oilers über die Arizona Coyotes seinen 300. NHL-Treffer erzielt. Die Oilers festigten damit im Westen den dritten Platz in der Pacific Division und damit ihren Play-off-Rang.

Damit rückt der Oilers-Star nach 630 Spielen in der US-amerikanischen Eishockey-Profiliga auf Rang 216 der All-Time-NHL-Torschützen vor - und das mit gerade einmal 27 Jahren.

Owetschkin jagt Gretzky - live auf ProSieben MAXX und ran

Lediglich Alexander Owetschkin (473), der aktuell bei 822 Toren steht und den Rekord von Wayne Gretzky (894 NHL-Tore) jagt und am Sonntag ab 18:40 live auf ProSiebenMAXX und ran.de mit seinen Washington Capitals die New York Rangers empfängt, sowie Steven Stamkos (550) und Sidney Crosby (622) erreichten diese Marke eher.

Damit steht Draisaitl in der laufenden Saison bei 114 Scorerpunkten - zweitbester Wert in der NHL hinter Sturmpartner Connor McDavid (140). McDavid hat nach seinem Assist gegen die Coyotes als erster Spieler seit 1996 die Marke von 140 Scorerpunkten erreicht, liegt aktuell mit insgesamt 299 NHL-Toren aber ein Treffer hinter Draisaitl.

McDavid historisch

Der Kanadier verbuchte am Montag (Ortszeit) seinen 80. Assist, nach 74 von 82 Hauptrundenspielen steht der Ausnahmekönner bei 60 Toren. Mario Lemieux und Jaromir Jagr hatten die 140-Punkte-Grenze in der Saison 1995/96 Seite an Seite im Trikot der Pittsburgh Penguins erreicht. Als bislang letztem Profi der Oilers gelang dies der Klublegende Gretzky 1987/88.

McDavid ist erst der siebte NHL-Spieler mit mindestens 60 Toren and 80 Vorlagen in einer Saison. Die Scorerliste führt der 26-Jährige vor Draisaitl (114/46+68) an. Dahinter folgt der Russe Nikita Kutscherow von Tampa Bay Lightning (102/28+74). Als zweitbester Deutscher ist Tim Stützle in der Liste 17., der Stürmer der Ottawa Senators steht 82 Punkten (36+46).

Stützle trifft auch

Stützle erzielte seinen 36. Saisontreffer und punktete im Rennen um einen Play-off-Platz mit seinen Ottawa Senators. Beim 5:2 gegen die Florida Panthers traf der frühere Mannheimer in der Schlussphase zum vorentscheidenden 4:2 (58.). Ottawa liegt in der Eastern Conference bei acht verbleibenden Spielen fünf Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz.

Die Seattle Kraken verloren hinter den Oilers durch eine 1:5-Niederlage bei Minnesota Wild an Boden. Gästetorhüter Philipp Grubauer musste nach vier Gegentoren bei nur 13 Schüssen Anfang des Schlussdrittels vom Eis, die Kraken kamen nicht mehr zurück. Seattle hat weiter den ersten Wildcard-Platz inne.

Peterka scheitert im Shootout

John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres verloren mit 3:4 nach Penaltyschießen gegen Rekordmeister Montreal Canadiens. Dem deutschen Stürmer gelang beim 2:2 sein zehntes Saisontor, im Shootout scheiterte der 21-Jährige. Buffalo hat wie Ottawa 77 Punkte auf dem Konto und weiter Hoffnung auf den Einzug in die Meisterrunde.