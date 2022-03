Köln - Der deutsche Superstar Leon Draisaitl (26) glaubt an den Titelgewinn mit den Edmonton Oilers in der NHL (jeden Sonntag um 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). "Es geht darum, die beste Mannschaft zu sein, und das ist unser Ziel in den nächsten Jahren: ganz oben zu stehen und den Stanley Cup zu gewinnen", sagte der Führende der Torschützenliste im Interview mit "Sky Sport".

Beim 6:1 gegen die Arizona Coyotes hatte der Nationalspieler zum vierten Mal in Folge getroffen und sein Tor-Konto damit auf 48 hochgeschraubt. Zudem bereitete er einen Treffer vor, damit steht Draisaitl bei 96 Scorerpunkten. "Unser Ziel muss es sein, das konstant jeden Abend abzuliefern. Da sind wir auf einem guten Weg", sagte er.

Draisaitl versucht sich von "Jahr zu Jahr zu verbessern"

Seine eigene Leistung versuche er, "von Jahr zu Jahr zu verbessern, auch in Kleinigkeiten, und immer produktiv zu sein". Auch in der laufenden Spielzeit hält Draisaitl den Titelgewinn nicht für ausgeschlossen: "Erstmal in die Play-offs kommen, damit müssen wir anfangen", sagte er: "Jede Mannschaft, die da rein rutscht, hat das Potenzial, den Stanley Cup zu gewinnen."

In der vergangenen Woche hatte Draisaitl den Ex-Bundestrainer Marco Sturm als besten deutschen Torschützen in der NHL überholt, er steht nun bei 247 Treffern in 545 Spielen. Sturm hatte für seine 242 Tore 938 Spiele benötigt. "Darüber freue ich mich, keine Frage. Ich bin da auch einigermaßen stolz drauf. Aber Sturmi hat so viel für das deutsche Eishockey geleistet, ich habe sehr großen Respekt vor ihm", sagt Draisaitl.

Das Ziel: "Ganz oben stehen und den Stanley Cup gewinnen"

Draisaitl gewann im Jahre 2020 als erster Deutscher die Art Ross Trophy und anschließend auch die Hart Memorial Trophy und den Ted Lindsay Award als Most Valuable Player der Liga.

Wichtiger sei ihm allerdings der Erfolg der Mannschaft: "Ich hatte das Glück, diese Trophäen für mich persönlich zu gewinnen. Darauf bin ich sehr stolz, aber im Endeffekt ist es ein Mannschaftssport. Es geht darum, die beste Mannschaft zu sein und das ist unser Ziel in den nächsten Jahren: ganz oben zu stehen und den Stanley Cup zu gewinnen."

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.