Köln - Eishockeystar Leon Draisaitl hat in der NHL-Pause ein durchwachsenes Zwischenfazit zum bisherigen Saisonverlauf gezogen. "Zwei lange Niederlagenserien, da haben wir unseren Weg nicht rausgefunden. Aber die letzten zwei Wochen waren echt besser", sagte der Stürmer von den Edmonton Oilers bei "Sky".

Draisaitl, der am Samstag beim Allstar-Game in Las Vegas im Einsatz ist, beschäftigt der zwischenzeitliche Absturz. "Wir hatten einen sehr, sehr guten Start, sind dann ein bisschen unter die Räder gekommen", sagte der Torjäger.

Pittsburgh Penguins vs. Carolina Hurricanes am Sonntag, 20. Februar ab 18:45 Uhr Live auf ProSieben MAXX und Edmonton Oilers vs. Carolina Hurricanes am Sonntag, 27. Februar Live auf ProSieben MAXX

Zuletzt hätten die Kanadier aber "Punkte geholt, und ich glaube, dass wir jetzt wieder gesund sind und langsam unser Spiel wiederfinden, sich unsere Leistung von Spiel zu Spiel wieder steigert".

Draisaitl mit Oilers unter Zugzwang

Edmonton ist im Westen Neunter und liegt drei Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Draisaitl steht mit den Oilers unter Zugzwang: "Ich denke, dass wir jetzt neu angreifen und ein bisschen Aufholjagd begehen müssen."

Beim Allstar-Game sei am wichtigsten, "dass der Spaß dabei ist. Hier geht es keinem ums Gewinnen oder darum, der Schnellste zu sein. Es ist einfach cool, andere Jungs kennenzulernen, gegen die man normalerweise auf dem Eis spielt."

ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.