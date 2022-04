München - Keine Frage, Alexander Sulzer gehört zu einem illustren Kreis. Bis heute ist es keine Normalität, wenn ein deutscher Eishockey-Profi den Sprung in die NHL schafft. Sulzer gelang es - und es war ein steiniger Weg bis in die beste Eishockey-Liga der Welt.

Letztlich trug der 37-Jährige zwischen den Spielzeiten 2008/09 und 2013/14 insgesamt 131 Mal das Trikot einer NHL-Franchise und wird somit profunde Einschätzungen für die Übertragungen von ran Eishockey vornehmen, die immer sonntags (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) zur besten Sendezeit zu sehen sind.

Alexander Sulzer: Aus Kaufbeuren in die NHL

Der gebürtige Kaufbeurer begann in seiner Heimatstadt mit dem Eishockey und schaffte es über die Nachwuchsteams bis in die erste Mannschaft des ESVK. Sein Talent blieb auch größeren Klubs nicht verborgen und so verpflichteten ihn die Hamburg Freezers per Förderlizenz zur Saison 2002/2003. Sulzer feierte in Hamburg sein DEL-Debüt, zog dann aber weiter zur Düsseldorfer EG (damals DEG Metro Stars). In Nordamerika hatten seinerzeit die Nashville Predators ein besonderes Auge auf den Verteidiger geworfen und wählten ihn im Draft 2003 in der dritten Runde aus.

Bis 2007 feilte Sulzer noch in Düsseldorf an seinem Spiel, bevor ihn die Predators unter Vertrag nahmen und er nach Übersee wechselte. In Nashville sammelte Sulzer erst beim Farmteam in der AHL Erfahrung, bevor im Januar 2009 gegen die Montreal Canadiens der erste NHL-Einsatz folgte.

Fortan kämpfte Sulzer darum, sich fest in der NHL zu etablieren - auch auf den weiteren Stationen Florida Panthers, Vancouver Canucks und Buffalo Sabres. Ein Einsatz in den Playoffs blieb ihm allerdings verwehrt.

Sieben Jahre in der NHL

Unter dem Strich standen für den Linksschützen sieben Tore und 15 Vorlagen in der NHL während seiner sieben Jahre währenden Nordamerika-Laufbahn.

Nach seiner Rückkehr in die DEL schloss Sulzer sich der Kölner Haien an und blieb bis 2019 dort, ehe er seinen letzten Profivertrag bei der Düsseldorfer EG unterschrieb. Noch in der Vorbereitung wurde allerdings ein gutartiger Tumor an der Halswirbelsäule Sulzers diagnostiziert, der eine Operation zur Folge hatte und ihn die Saison kostete. Im Sommer 2020 beendete Sulzer seine Karriere.

International sind als Highlights seine 64 Länderspiele, die beiden Olympia-Teilnahmen 2006 und 2010 herauszustellen sowie die Heim-WM 2010, als er mit der deutschen Nationalmannschaft bis ins Halbfinale kam und zudem das Eröffnungsspiel auf Schalke vor der damaligen Weltrekord-Kulisse von 77.803 Zuschauern erleben durfte.

Inzwischen steht Sulzer als Co-Trainer beim Zweitligisten ETC Crimmitschau hinter den Bande und war zuvor zwischenzeitlich Geschäftsführer der Spielervereinigung SVE.

Statistiken

NHL-Spiele: 131

NHL-Tore: 7

NHL-Vorlagen: 15

Draft: 3. Runde (92.)

