München - 892 Spiele in der NHL, 429 weitere in der deutschen Eishockeyliga - alleine diese Zahlen sprechen für sich, um Jochen Hecht als einen der größten Spieler in der deutschen Eishockey-Geschichte zu bezeichnen.

Kaum ein anderer kann so viel Erfahrung in der besten Liga er Welt sowie in der heimischen DEL aufweisen, sodass er der perfekte Experte für die Übertragungen von ran Eishockey ist, die ab Sonntag (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) mit der Partie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Carolina Hurricanes starten.

Jochen Hecht: Star zwischen Mannheim und Buffalo

Als gebürtiger Mannheim durchlief er zunächst die Jugendmannschaften des MERC, ehe in der Saison 1994/1995 mit gerade einmal 17 Jahren sein Debüt in der DEL-Mannschaft der Adler Mannheim gab. Weil er dort auf Anhieb überzeugte, wurde er von den St. Louis Blues im Draft 1995 in der zweiten Runde ausgewählt.

Nach zwei Deutschen Meisterschaften mit den Adlern 1996/97 und 1997/98 wagte er den Sprung über den großen Teich. Nach drei Jahren in St. Louis wurde Hecht schließlich zu den Edmonton Oilers getradet, bei denen er allerdings nur für eine Saison verweilte.

Seine große Liebe fand er schließlich mit den Buffalo Sabres, für die er in insgesamt zehn Spielzeiten auf dem Eis stand.

Dort entwickelte er sich zu einem der Top-Spieler im Team und durfte zwischenzeitlich sogar als Kapitän das "C" auf der Brust tragen und die Sabres aufs Eis führen. Am Ende seiner NHL-Karriere kam er auf 200 Tore und 295 Assists.

Seinen Karriereabend feierte er schließlich wieder in der DEL bei den Adler Mannheim, mit denen 2015 die Deutsche Meisterschaft gewann und zum Playoff-MVP gekrönt wurde. Nach der Saison 2015/2016 verkündete er sein Karriereende als Spieler.

Als deutscher Nationalspieler stand Hecht insgesamt 58 Mal für die A-Nationalmannschaft auf dem Eis und kam dabei auf 15 Tore und sechs Vorlagen. Dabei lief er bei sechs Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen auf

Seinen größten Erfolg für Deutschland feierte jedoch in den Jugendmannschaften, als er bei der U18-EM 1995 die Silbermedaille gewann.

Statistiken

NHL-Spiele: 892

NHL-Tore: 200

NHL-Vorlagen: 295

Draft: 2. Runde (49.)

