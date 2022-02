München - Während er unter seinem richtigen Namen "Erich Alfons Goldmann" nur wenigen etwas sagen dürfte, ist er für viele Eishockey-Fans unter dem Namen "Rick" die Stimme des deutschen Eishockeys.

Seit 2008 tritt er regelmäßig als Experte und Kommentator bei Eishockeyübertragungen auf. Dabei ist er regelmäßig bei "Magenta Sport", "Sport 1" und "Servus TV" zu sehen und vor allem zu hören. Nun gehört auch zu den Gesichtern der NHL-Übertragungen von #ranNHL.

Der im April 1976 geborene Ex-Profi blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mit 17 Jahren debütierte er in der Bundesliga für den EV Landshut, ehe er für die Adler Mannheim und die Kaufbeuren Adler in der DEL aktiv gewesen ist.

Ein NHL-Spiel für die Ottawa Senators

Beim NHL Draft 1996 wurde Goldmann an Position 212 von den Ottawa Senators ausgewählt. Ein Jahr später erfolgte der Wechsel nach Nordamerika, wo er drei Spielzeiten in der AHL aktiv gewesen ist. Am 11. November 1999 absolvierte er sein einziges NHL-Spiel für die Ottawa Senators gegen die Nashville Predators.

Danach kehrte er wieder in die DEL zurück und war für die Moskitos Essen, den ERC Ingolstadt und die Iserlohn Roosters aktiv, ehe er beim EHC München seine Karriere beendete.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.