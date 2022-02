München - Kaum eine Stimme im deutschen Sportfernsehen ist so prägnant und einzigartig wie die von Basti Schwele.

Nur wenige Kommentatoren schaffen es, die Emotionen vom Spielfeld auf die Bildschirme so gut rüberzubringen, wie der 45-Jährige. Auch deshalb wurde er zusammen mit Rick Goldmann und Sascha Bandermann für die Live-Berichterstattung der Eishockey-WM 2017 in Deutschland auf "Sport 1" für den deutschen Fernsehpreis 2018 nominiert.

Umso erfreulicher ist es, dass der ehemalige Eishockey-Spieler ab Sonntag auch regelmäßig als Kommentator bei ran Eishockey im Einsatz sein wird. Zum Startschuss gibt es die Partie zwischen den Pittsburgh Penguins und den Carolina Panthers am 20. Februar (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de), wenn Schwele sein Debüt am ran-Mikrofon feiern wird.

Gründungsmitglied beim EHC München

Vor seiner Zeit als Kommentator und Experte stand Schwele jahrelang selbst als Spieler auf dem Eis. So begann seine Karriere in der Jugendmannschaft des ESV Kaufbeuren, in der er regelmäßig in der Junioren-Bundesliga eingesetzt wurde. Hier stand er auch bei 31 Spielen im Kader der DEL-Profimannschaft der Kaufbeurer.

Seine längste Zeit verbachte er letztlich beim EHC München (heute: Red Bull München) und war hier auch einst Gründungsmitglied im Jahr 1998, als sich der Verein aus der bayerischen Landeshauptstadt einmal mehr neu aufgestellt hatte.

Angefangen in der Bezirksliga stieg Schwele mit den Münchnern am Ende sogar in die zweite Liga auf, ehe er seine aktive Karriere in der Bayernliga beim EC Pfaffenhofen ausklingen ließ und 2009 letztlich beendete.

Schon während seiner aktiven Zeit war der gebürtige Allgäuer als Kommentator bei "Premiere" (später: "Sky") am Mikrofon, kommentierte von 2002 bis 2006 die NHL.

Später wurde er dann einem breiten Publikum durch die Übertragungen der Deutschen Eishockey Liga sowie der deutschen Nationalmannschaft auf "Servus TV" und vor allem "Sport 1" bekannt.

Mit dem Wechsel der DEL-Rechte zu von "Servus TV" zu "Magenta Sport" kommentiert Schwele auch beim Telekom-Sender die höchste deutsche Eishockey-Liga.

Zudem bringt er seit 2018 auf "Sport 1" neben seiner großen Liebe Eishockey auch die Turniere der "Professional Darts Corporation" an den TV-Zuschauer.

