München - Wer Eishockey in Deutschland aufmerksam verfolgt, dem ist Franz Büchners Stimme natürlich bekannt.

Bei "Magenta Sport" kommentiert er regelmäßig die Spiele der Deutschen Eishockeyliga (DEL) und auch beim Pay-TV-Sender "Sky" war er bereits für einige Spiele der aktuellen NHL-Saison am Mikrofon im Einsatz. Umso erfreulicher ist es, dass er nun auch bei uns als Kommentator für die Übertragungen der besten Eishockey-Liga der Welt am Start ist.

Sein Debüt am ran-Mikrofon gibt er dabei am Sonntag (ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) bei der Übertragung des Krachers zwischen den Los Angeles Kings und den Buffalo Sabres. An seiner Seite wird Rick Goldmann als Experte fungieren.

Franz Büchner: Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Seine Liebe zum Eishockey fand er dabei schon in jungen Jahren als Fan, woraus sich auch sein späterer Beruf entwickelte. So soll es schon durchaus vorgekommen sein, dass Büchner als kleines Kind vorm Fernseher das ein oder andere Eishockey-Spiel mit kommentiert hat.

"Zum Eishockey bin ich durch eine private Leidenschaft gekommen, das ist meine persönliche Sportart Nummer Eins", sagte er vor kurzem beim Eishockey-Podcast "Bully": "Ich bin dann direkt nach meinem Studium und Praktikum in die Kommentatoren-Tätigkeit bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft eingestiegen, der Rest hat sich wie von selbst ergeben", erzählte er weiter.

Mittlerweile hat er sich fest in Deutschlands Kommentatoren-Riege etabliert und ist eine der bekanntesten Stimmen im deutschen Eishockey. 2017 wurde er als bester Newcomer beim deutschen Sportjournalistenpreis nominiert.

Neben der Herzensangelegenheit Eishockey kommentiert Büchner mit Fußball und American Football zwei weitere Sportarten. Auf "Amazon Prime Music" war er für den Radiokommentar der Bundesliga tätig und bei "DAZN" ist er unter anderem als Kommentator für die Übertragungen der NFL zuständig.

Für seinen Kommentar am ran-Mikrofon hat er sich einiges vorgenommen: "Es ist eine andere Art des Kommentierens. Die Leute, die mit Eishockey nicht so viel am Hut haben, ein bisschen mit abzuholen, kann der ganzen Sportart nur gut tun", so der Experte voller Vorfreude.

