Los Angeles - Marco Sturm ist wie Leon Draisaitl ein Aushängeschild des deutschen Eishockeys.

In seiner aktiven Zeit war er mit 487 Scorer-Punkten der beste deutsche NHL-Scorer der Geschichte, ehe Draisaitl den Rekord brach. 2018 führte er die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen als Bundestrainer sensationell zur Silber-Medaille.

Sein nächstes Ziel: Sturm würde gerne eines Tages Cheftrainer in der NHL werden.

Der 43-Jährige gehört als Assistent seit November 2018 dem Trainerteam der Los Angeles Kings (Sonntag ab 18:45 Uhr gegen die Buffalo Sabres, live auf ProSieben MAXX und ran.de) an. Sturm empfand dies als einen großen Karriereschritt. "Ich bin froh, dass ich Bundestrainer war. Das war der perfekte Einstieg für mich. Aber das hier ist nun ein ganz anderes Level. Hier lernt man das richtige Coaching", verriet er vor dem Saisonstart der "Eishockey News".

Allerdings würde er sich nicht unter Druck setzen: "Ich will gut vorbereitet sein! Wenn der nächste Schritt kommt, kommt er, wenn nicht, dann nicht. Ich möchte für mich selbst sagen können, dass ich so weit bin. Denn sobald ich Zweifel habe, habe ich schon verloren. Deshalb lasse ich mir da Zeit. Ich bin noch jung."

Sportliche Misere der Kings könnte ein Ende finden

Die Los Angeles Kings erlebten zuletzt eine sportliche Misere. Nachdem sie 2014 zum zweiten Mal innerhalb von drei Spielzeiten den Stanley Cup gewannen, ging es rapide bergab. Nur in zwei der folgenden sieben Spielzeiten erreichten sie die Playoffs, scheiterten zudem beide Male in der 1. Runde. In den vergangenen drei Spielzeiten waren sie in der Endrunde gar nicht erst vertreten.

Nun allerdings hat sich das Blatt möglicherweise gewendet. Los Angeles spielt bislang eine starke Hauptrunde und befindet sich auf dem besten Wege in die Playoffs. Beeindruckend: Ende Oktober/Anfang November gelang eine Serie mit sieben Siege in Folge, im Februar noch einmal eine mit fünf Siegen hintereinander.

Ein Grund für den Erfolg ist das harmonische und eingespielte Trainerteam. Hinter der Führung von Cheftrainer Todd McLellan agieren die Assistenten Sturm, Trent Yawney und Torhütertrainer Bill Ranford. Gemeinsam haben sie die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt.

Bereits im Februar 2020 sagte Sturm gegenüber "NHL.com/de": "Wir haben sehr viele junge Spieler und mit denen müssen wir sehr intensiv arbeiten, dass sie lernen, konstant in ihrer Leistung zu werden. Dann kann die gesamte Mannschaft auf Dauer erfolgreich sein."

Der Plan scheint aufzugehen

Dieser Plan scheint nun aufzugehen. Sturm lobt die gute Arbeit von McLellan: "Mir haben schon immer die Trainer gefallen, die ehrlich und geradeaus waren. Ich denke, das ist es, was Spieler wollen. Todd ist ein Kerl genau in dieser Art. Geradeaus, so dass jeder weiß, was er möchte."

McLellan ist bereits der zweite Trainer der Kings, unter dem Sturm agiert. Zuvor assistierte Sturm Willie Desjardins, dessen Vertrag 2019 allerdings nicht verlängert wurde. McLellan hatte daraufhin bei seinem Dienstantritt entschieden, mit Sturm arbeiten zu wollen.

Präsident Luc Robitaille berichtet: "Alle Entscheidungen, das Trainerteam zusammenzustellen, lagen bei Todd. Er hat selbst Marco Sturm interviewt und ihm hat gefallen, zu was Marco in der Lage war, in unsere Mannschaft zu bringen."

Sturm hat selber für die Los Angeles Kings gespielt

Sturm hatte bereits vor seinem Dienstantritt eine Verbundenheit zu den Kings, weil er in der Saison 2010/2011 aktiv für diese Franchise gespielt hatte. "Das L.A. Kings-Team hier hat sich nicht wirklich verändert", erklärt er.

"Sogar als ich vor Jahren hier gespielt habe, haben sie mit der Art von System gespielt und Erfolg damit gehabt, wie wir es heute praktizieren. Mit dem neuen Trainer, der dazu kam, hat sich der Stil ein bisschen geändert und es wird mehr Kopfarbeit gefordert. Er möchte auch, dass die Spieler schneller denken, so Sturm.

McLellan lobt den Einfluss, den Sturm auf die Mannschaft nimmt: "Zuallererst ist Marco eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, sehr loyal, sehr optimistisch und er hat eine Energie in sich, die er jeden Tag zur Eisfläche bringt."

Dies wird er auch am Sonntag gegen die Buffalo Sabres tun wollen.

