Die Washington Capitals bleiben in der Krise und mussten am Sonntag im Kampf um einen der Wildcard-Plätze für die Stanley Cup Playoffs in der Eastern Conference einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Das Auswärtsspiel bei den Minnesota Wild ging mit 3:5 verloren, für das Team aus der Hauptstadt war es nach der Pleite gegen die St. Louis Blues die zweite Niederlage in Folge.

Die Minnesota Wild meldeten sich hingegen nach der jüngsten Niederlage gegen die Boston Bruins zurück im Kampf um die Spitze der Central Divsion. (Hier geht es zu den Ergebnissen und Tabellen der NHL)

Matt Boldy mit schnellem Doppelpack

Die Wild erwischten in der eigenen Halle einen Blitzstart. Bereits nach 50 Sekunden traf Matt Boldy zur Führung, nach fünf Minuten erhöhte der 21-Jährige mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.

Superstar Alexander Owetschkin brachte die Capitals mit seinem 38. Saisontor im zweiten Drittel dann erstmals auf das Scoreboard. Ryan Reves stellte aber schnell für die Wild den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Die weiteren Treffer erzielten auf Seiten der Haupstädter erneute Owetschkind und Dylan Strome. Für Minnesota trafen Brandon Duhaime und Matthew Boldy.